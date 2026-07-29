Uroš Medić najavljuje spektakularan kraj istorijske UFC večeri u Beogradu
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 11:13
„Kod mene nema grljenja, nema razvlačenja borbe i nema pobeda na odluku“, rekao je srpski borac pred nastup u Areni
Uroš Medić napustio je Srbiju pre 11 godina i krenuo put Aljaske u nadi da će jednog dana stići do UFC-a. Vratio se posle više od decenije i u subotu će predvoditi prvu priredbu najjače svetske borilačke organizacije u Beogradu. San koji je tada jurio danas je postao stvarnost. Pred domaćom publikom zatvoriće istorijsko veče, a u glavnoj borbi sastaće se sa Danijelom Rodrigezom.
Postao je prepoznatljiv kao neko ko se ne libi da uđe u otvorenu razmenu na nogama sa bilo kim, a deblji kraj uglavnom izvuče onaj ko stoji naspram srpskog borca. O tome dovoljno govori podatak da je u 16 profesionalnih borbi ostvario 13 pobeda, a svaku od njih upisao je prekidom.
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Medić je u razgovoru za „MMA Junkie“ poručio da u istom ritmu želi da nastavi i u Beogradu, pa pred domaćom publikom najavljuje novi finiš.
„Naravno, mislim da je na meni da zaokružim ovaj događaj i isporučim spektakularan završetak kako bismo svi mogli da odemo kući, uživamo i proslavimo“.
„Dolazim da se borim i svi to znaju. Očigledno sam u ovoj poziciji sa razlogom. Ljudi vole da gledaju borca, a upravo sam to ja. Ne dolazim da skupljam poene. Kod mene nema grljenja, nema razvlačenja borbe i nema pobeda na odluku“.
Srpski borac svestan je kvaliteta Danijela Rodrigeza, ali smatra da je već delio oktagon sa protivnicima sličnog profila i da zna da im pronađe slabu tačku.
„On je izgradio ime u ovoj kategoriji. Ima 20 pobeda i pet poraza. Sjajan je borac, borio se sa nekim od najboljih i bio je blizu da završi neke od njih. Kada sve to uzmem u obzir, rekao bih da je njegova najveća vrlina to što može da primi udarac i jednostavno nastavi dalje, ali već sam se susretao sa ljudima koji mogu da podnesu ozbiljne udarce“.
U slučaju pobede, naredni rival mogao bi da bude neko iz vrha velter kategorije. Ni sam ne krije da bi jednog dana voleo da ukrsti rukavice sa jednim od najatraktivnijih boraca divizije, Karlosom Pratesom.
„Voleo bih da ukrstim koplja s njim. On je pravi samuraj, dolazi da se bori i spreman je da umre u kavezu, ako treba. Još pre nego što sam potpisao za UFC gledao sam takve borce i imao osećaj da mogu da ih nokautiram. Isti osećaj imam i kada je on u pitanju“.