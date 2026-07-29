Uroš Medić najavljuje spektakularan kraj istorijske UFC večeri u Beogradu

„Dolazim da se borim i svi to znaju. Očigledno sam u ovoj poziciji sa razlogom. Ljudi vole da gledaju borca, a upravo sam to ja. Ne dolazim da skupljam poene. Kod mene nema grljenja, nema razvlačenja borbe i nema pobeda na odluku“.

Medić je u razgovoru za „MMA Junkie“ poručio da u istom ritmu želi da nastavi i u Beogradu, pa pred domaćom publikom najavljuje novi finiš. „Naravno, mislim da je na meni da zaokružim ovaj događaj i isporučim spektakularan završetak kako bismo svi mogli da odemo kući, uživamo i proslavimo“.

Srpski borac svestan je kvaliteta Danijela Rodrigeza, ali smatra da je već delio oktagon sa protivnicima sličnog profila i da zna da im pronađe slabu tačku.

„On je izgradio ime u ovoj kategoriji. Ima 20 pobeda i pet poraza. Sjajan je borac, borio se sa nekim od najboljih i bio je blizu da završi neke od njih. Kada sve to uzmem u obzir, rekao bih da je njegova najveća vrlina to što može da primi udarac i jednostavno nastavi dalje, ali već sam se susretao sa ljudima koji mogu da podnesu ozbiljne udarce“.

U slučaju pobede, naredni rival mogao bi da bude neko iz vrha velter kategorije. Ni sam ne krije da bi jednog dana voleo da ukrsti rukavice sa jednim od najatraktivnijih boraca divizije, Karlosom Pratesom.

„Voleo bih da ukrstim koplja s njim. On je pravi samuraj, dolazi da se bori i spreman je da umre u kavezu, ako treba. Još pre nego što sam potpisao za UFC gledao sam takve borce i imao osećaj da mogu da ih nokautiram. Isti osećaj imam i kada je on u pitanju“.