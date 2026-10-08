Valteri Botas se između dve trke F1 mimoilazio sa zmijama i kravama, bežao od psa...

Tokom razgovora za medije u četvrtak uoči Velike nagrade Singapura, Finac se osvrnuo na svoj plan vožnje i činjenicu da se kroz vožnju bicikle naviknuo na vrućinu koja je trenutno prisutna u predelima jugoistočne Azije. "Naravno, morao sam da proverim udaljenost, kakvi su putevi, koliko vremena je potrebno, a onda sam jednostavno napravio dobar plan za svaki dan. Sve rute su bile isplanirane, takođe sam izabrao da dva napornija dana budu ponedeljak i utorak, kako ne bi bili preblizu trkačkom vikendu. Ako bih, recimo, imao naporan dan u sredu, to bi već moglo da ugrozi moj petak u smislu oporavka. Međutim, jučerašnja vožnja se na kraju više pretvorila u vožnju za oporavak, a i danas mogu da imam lagan dan. Tako da je sve bilo dobro isplanirano i sprovedeno. Naravno da to ne bih radio kada bih znao da bi moglo da utiče na moje performanse u trci... Prilično sam dobro aklimatizovan, količina znoja tokom tih dana bila je zaista neverovatna. Definitivno se na vrućinu najviše naviknete kada provodite dosta vremena na vrućini, pa se nadam da će mi to barem malo pomoći".

To, međutim, i nije toliko čudno za Botasa , koji sa svojom partnerkom - profesionalnom biciklistkinjom i šampionkom u gravel biciklizmu - Tifani Kromvel, često učestvuje u raznim takmičenjima. Upravo mu je ona i predložila da se upusti u novu avanturu, što je vozač Formule 1 rado prihvatio.

Finac je neke od vožnji na ovom putu odlučio da odradi noću, kako bi se navikao na kasnu satnicu Velike nagrade Singapura, ali se čak i on uplašio vožnje po mraku kroz džunglu.

"Uvek bih kretao oko 14 časova, tako da su prva dva sata bila najteža zbog vrućine. Ali onda temperatura počne malo da pada, a još više tokom noći. Najluđi deo bio je voziti noću kroz džunglu. Buka koja dopire iz nje je takva da počnete svašta da umišljate. Ko zna šta se sve tamo nalazi, ali jednostavno morate da nastavite i gurate dalje. Voziti noću kroz šumu sa upaljenim svetlima, to je verovatno bio najuzbudljiviji deo. Nikada ranije nisam radio tako nešto i prvi deo je bio pomalo stresan".

Spomenuo je Botas i divlje životinje s kojima se susreo na ovoj avanturi.

"Video sam nekoliko zmija, zbog čega sam se malo zabrinuo, ali zapravo su bile prilično mirne. Samo su gledale svoja posla. Video sam jednu kobru. Video sam i jednog pitona kako prelazi put ispred mene. Video sam i neke od onih velikih guštera kojih ovde ima. Jedan mi je bio na putu, pa sam morao da ga preskočim biciklom jer sam ga primetio u poslednjem trenutku. Jedan pas me je jurio... Zatim sam se zaglavio iza grupe krava na nekoj uskoj stazi. Na kraju su se sklonile", preneo je Finac nesvakidašnje dogodovštine s kojima se susretao prethodnih dana.

Sada je vreme da se Valteri Botas opet posveti Formuli 1 i pokuša da osvoji prve bodove ove sezone. Trka u Singapuru biće ujedno domaćin poslednje, šeste Sprint trke u 2026.

PIŠE: Maja Nakaradić

(©Reuters)

Raspored za Veliku nagradu Singapura:

petak

Trening 10:30-11:30

Sprint kvalifikacije 14:30-15:14

subota

Sprint trka 11:00-12:00

Kvalifikacije 15:00-16:00

nedelja

Trka 14:00