Vardar umalo da izbaci Melsungen iz Lige šampiona, Nant se seli u Ligu Evrope
Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 21:24
Makedonski šampion bio na pragu pobede, ali na kraju slađi bod - 26:26 ide u Hesen. Visla iz Plocka trijumfom nad francuskim vicešampionom sa 33:27 se plasirala u Top 12 elitnog takmičenja Starog kontinenta
Triler u Grupi B EHF Lige šampiona. Na kraju Vardar nije uspeo da pomogne Nantu. Melsungen i Visla iz Plocka idu u Top 12 fazu Lige šampiona, dok će se francuski vicešampion preseliti u Ligu Evrope. Očajni rezultati klubova iz Francuske ove jeseni. Samo je Pari Sen Žermen uspeo da se dokopa druge faze elitnog evropskog klupskog takmičenja, dok je pre Nanta ispao i Monpelje.
Skopski crveno-crni, iako su bili poslednji u grupnoj fazi, na velika vrata su se vratili u evropsku elitu. Sve utakmice koje su izgubili mogli su da dobiju. Pre nedelju dana su pregazili Nant u gostima, a nekoliko sekunde ih je delilo do trijumfa nad Melsungenom pred svojim navijačima u dvorani Jane Sandanski, ali je osvajač Lige Evrope golom Norstena došao do zlaza vrednog boda.
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U finišu je mogla da bude drama posle faula Johanesa Gole nad našim Urošem Mitrovićem. Dugo su sudije većale da li da dosude sedmerac zbog opstrukcije igre, ali su arbitri pokazali da je bio samo običan faul za skopske crveno-crne. Nant tuguje – da je Vardar pobedio, i pored poraza u Plocku otišao bi dalje.
Kod Vardara četiri gola Vukašina Vorkapića, dok je Uroš Mitrović pogodio tri puta, ali iz čak 10 pokušaja. Opet je odličan na golu bio Poljak Miloš Valah sa 14 odbrana, dok je Francuz Mateo Faduli postigao sedam golova. Kod Melsungena sedam pogodaka Leona Štela, a pet Johanesa Gole, dok je Crnogorac Nebojša Simić zaustavio 11 udaraca domaćim rukometašima.
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Visla je iskoristila prednost domaćeg terena i u finišu slomila otpor Nanta u Plocku - 33:27. Blistao je na golu Šveđanin crnogorskog porekla Miljan Vujović sa 16 odbrana, dok je Fredrik Bjere postigao sedam golova. Kod Nanta opet je najefikasnije bilo levo krilo Noa Leopold sa 10 pogodaka, dok je Kristofer Bonde sakupio osam odbrana. Nije bilo u sastavu francuskog vicešampiona Mateja Dodića koji je početkom meseca stigao u klub iz Zagreba.
18.45: (1,02) Fikse Berlin (23,0) Partizan (19,0)
U Partizanovoj Grupi A, Vesprem je rutinski dobio Porto u gostima sa 34:29. Dragan Pešmalbek je postigao dva gola za mađarskog šampiona, dok Stefan Dodić nije igrao. Nedim Remili i Ahmed Hešam su se upisali po pet puta u strelce. Kod domaćih šest puta je metu pogodio Antonio Martinez, a 10 odbrana je imao portugalski reprezentativac Dioga Rema.
Podsetimo, Partizan završava Ligu šampiona u četvrtak (18.45) u Berlinu protiv Fuksea Mijajla Marsenića. Poslednji putnik u Top 12 biće poznat u četvrtak, a kandidati su danski Svendborg i Dinamo iz Bukurešta.
EHF LIGA ŠAMPIONA – 6. (POSLEDNJE) KOLO
GRUPA A
Sreda
Porto - Vesprem 29:34 (15:17)
Četvrtak
18.45: (1,02) Fikse Berlin (23,0) Partizan (19,0)
GRUPA B
Sreda
Visla Plock - Nant 33:27 (15:13)
Vardar - Melsungen 26:26 (14:12)
GRUPA C
Sreda
Celje - Zagreb
PSŽ - Olborg
GRUPA D
Četvrtak
18.45: (5,20) Kristijanstad (11,0) Seged (1,22)
18.45: (3,15) GOG (8,50) Sporting Lisabon (1,50)
GRUPA E
Četvrtak
20.45: (5,60) Skanderborg (11,0) Barselona (1,20)
20.45: (2,10) Monpelje (8,00) Dinamo Bukurešt (2,00)
GRUPA F
Sreda
Magdeburg - Kriens Lucern
Kjelce - Kolstad
***kvote su podložne promenama