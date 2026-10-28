Vardar umalo da izbaci Melsungen iz Lige šampiona, Nant se seli u Ligu Evrope

U finišu je mogla da bude drama posle faula Johanesa Gole nad našim Urošem Mitrovićem. Dugo su sudije većale da li da dosude sedmerac zbog opstrukcije igre, ali su arbitri pokazali da je bio samo običan faul za skopske crveno-crne. Nant tuguje – da je Vardar pobedio, i pored poraza u Plocku otišao bi dalje.

Kod Vardara četiri gola Vukašina Vorkapića, dok je Uroš Mitrović pogodio tri puta, ali iz čak 10 pokušaja. Opet je odličan na golu bio Poljak Miloš Valah sa 14 odbrana, dok je Francuz Mateo Faduli postigao sedam golova. Kod Melsungena sedam pogodaka Leona Štela, a pet Johanesa Gole, dok je Crnogorac Nebojša Simić zaustavio 11 udaraca domaćim rukometašima.

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Visla je iskoristila prednost domaćeg terena i u finišu slomila otpor Nanta u Plocku - 33:27. Blistao je na golu Šveđanin crnogorskog porekla Miljan Vujović sa 16 odbrana, dok je Fredrik Bjere postigao sedam golova. Kod Nanta opet je najefikasnije bilo levo krilo Noa Leopold sa 10 pogodaka, dok je Kristofer Bonde sakupio osam odbrana. Nije bilo u sastavu francuskog vicešampiona Mateja Dodića koji je početkom meseca stigao u klub iz Zagreba.

18.45: (1,02) Fikse Berlin (23,0) Partizan (19,0)

U Partizanovoj Grupi A, Vesprem je rutinski dobio Porto u gostima sa 34:29. Dragan Pešmalbek je postigao dva gola za mađarskog šampiona, dok Stefan Dodić nije igrao. Nedim Remili i Ahmed Hešam su se upisali po pet puta u strelce. Kod domaćih šest puta je metu pogodio Antonio Martinez, a 10 odbrana je imao portugalski reprezentativac Dioga Rema.

Podsetimo, Partizan završava Ligu šampiona u četvrtak (18.45) u Berlinu protiv Fuksea Mijajla Marsenića. Poslednji putnik u Top 12 biće poznat u četvrtak, a kandidati su danski Svendborg i Dinamo iz Bukurešta.

EHF LIGA ŠAMPIONA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

GRUPA A

Sreda

Porto - Vesprem 29:34 (15:17)

Četvrtak

18.45: (1,02) Fikse Berlin (23,0) Partizan (19,0)

GRUPA B

Sreda

Visla Plock - Nant 33:27 (15:13)

Vardar - Melsungen 26:26 (14:12)

GRUPA C

Sreda

Celje - Zagreb

PSŽ - Olborg

GRUPA D

Četvrtak

18.45: (5,20) Kristijanstad (11,0) Seged (1,22)

18.45: (3,15) GOG (8,50) Sporting Lisabon (1,50)

GRUPA E

Četvrtak

20.45: (5,60) Skanderborg (11,0) Barselona (1,20)

20.45: (2,10) Monpelje (8,00) Dinamo Bukurešt (2,00)

GRUPA F

Sreda

Magdeburg - Kriens Lucern

Kjelce - Kolstad

***kvote su podložne promenama