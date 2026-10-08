Vaterpolisti se nisu predomislili: Ne igraju dok je tu Soro, odbijen i Vujasinović

Svetski kup, pa Svetsko prvenstvo, sve sa nadom da će se na jednom od ta dva takmičenja izboriti olimpijska viza za Igre u Los Anđelesu 2028. što bi se u slučaju vaterpolista podrazumevalo da igraju najbolji, ali oni su ostali dosledni u stavu da neće igrati za reprezentaciju dok je na čelu nedavno preimenovanog Srpskog vaterpolo saveza predsednik Slobodan Soro. Novi selektor Vladimir Vujasinović je, prema saznanjima Sport Kluba, pokušao da ubedi 11 reprezentativaca da se vrate u državni tim, ali se vaterpolisti nisu predomislili.

Ne zato što imaju nešto protiv Vujasinovića, koji je na mestu selektora nasledio Uroša Stevanovića, a on je odatle otišao baš Soroviha izjava da je evropsko zlato iz Beograda bila “trenutna inspiracija”, nego dokaz kvaliteta kao što je ranije bio slučaj. Vaterpolisti su odgovorili saopštenjem u kome su javno naveli da neće igrati za Srbiju dok iz Saveza ne ode “predsednik koji ih diskredituje i omalovažava njihove rezultate”.