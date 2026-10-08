Vaterpolisti se nisu predomislili: Ne igraju dok je tu Soro, odbijen i Vujasinović
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 11:42
Prvaci Evrope nastavljaju bojkot reprezentacije dok Srpski vaterpolo savez vodi aktuelni predsednik
Svetski kup, pa Svetsko prvenstvo, sve sa nadom da će se na jednom od ta dva takmičenja izboriti olimpijska viza za Igre u Los Anđelesu 2028. što bi se u slučaju vaterpolista podrazumevalo da igraju najbolji, ali oni su ostali dosledni u stavu da neće igrati za reprezentaciju dok je na čelu nedavno preimenovanog Srpskog vaterpolo saveza predsednik Slobodan Soro. Novi selektor Vladimir Vujasinović je, prema saznanjima Sport Kluba, pokušao da ubedi 11 reprezentativaca da se vrate u državni tim, ali se vaterpolisti nisu predomislili.
Ne zato što imaju nešto protiv Vujasinovića, koji je na mestu selektora nasledio Uroša Stevanovića, a on je odatle otišao baš Soroviha izjava da je evropsko zlato iz Beograda bila “trenutna inspiracija”, nego dokaz kvaliteta kao što je ranije bio slučaj. Vaterpolisti su odgovorili saopštenjem u kome su javno naveli da neće igrati za Srbiju dok iz Saveza ne ode “predsednik koji ih diskredituje i omalovažava njihove rezultate”.
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Vujasinović se, navodi dalje Sport Klub, nadao da će vreme učiniti svoje, ali da je u kontaktima sa najboljim srpskim vaterpolistima Dušanom Mandićem i Nikolom Jakšićem shvatio da pomirenja reprezentativaca sa Sorom neće biti. Zbog toga je ostalim igračima poslao mejl u kojem je konstatovao situaciju i svima poželeo uspešne sezone. Obavestio ih je da će zbog toga računati na igrače koji su osvojili bronzu na Mediteranskim igrama u Tarantu.
Na raspolaganju, podsetićemo, neće imati kapitena Nikolu Jakšića, Dušana Mandića, Strahinju Rašovića, Savu Ranđelovića, Đorđa Lazića, Nemanju Vica, Nikolu Dedovića, Viktora Rašovića, Petra Jakšića, Radoslava Filipovića, Radomira Drašovića.
Takođe, ni Nikolu Lukića, koji je kasnije suspendovan zbog nediscipline.
Iz onog tima koji je osvojio Evropsko prvenstvo Vujasinović će tako moći da računa samo na Milana Glušca, Vasilija Martinovića i Miloša Ćuka, igrače Novog Beograda čiji je glavni čovek Aleksandar Šapić, a iz koga je u Savez i stigao Soro.
Savez je, podsetimo i to, na ovakvu odluku 11 reprezentativaca reagovao tvrdnjom da su samo njih četvorica aktuelni reprezentativci, a svi ostali bivši. Tu nepostojeću logiku izvukao je na osnovu Stevanovićevog spiska za februarske kvalifikacije za Svetski kup na kome je – po ranijem ugovoru – trebalo da zaigra kombinovani sastav Srbije kako bi tadašnji selektor proverio mogućnosti nekih mlađih igrača.
Slobodan Soro, nekadašnji reprezentativac Brazila, mesto predsednika Saveza preuzeo je aprila ove godine. I ne namerava da ode, iako je zbog njega otišla maltene kompletna reprezentacija Srbije.