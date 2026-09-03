Vaterpolo dobio Suareza: Italijan ujeo Crnogorca?! Dejan Savić burno reagovao i zaradio isključenje (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | čet. 03.09.26. | 21:33
Mateo Joki Grata kao Urugvajac…
Koliko ume da bude lep, toliko zna da bude i grub i prljav sport. Sve zavisi od toga ko je u bazenu i šta sudije dopuste, a u finalu Mediteranskih igara sve je otišlo predaleko. Pređene su sve granice.
Italijani su dobili Crnu Goru sa 18:14 i okitili su se zlatom kod kuće u Tarantu, a finale je obeležio jedan detalj: Mateo Joki Grata ujeo je Danila Stupara?!
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Danas je vaterpolo dobio svog Luisa Suareza. Svojevremeno je Urugvajac ugrizao Đorđa Kjelinija za rame i na Mudnijalu je zaradio isklučenje, a sada je bilo – obrnuto?! Italijanski reprezentativac ujeo je crnogorskog u vodi tokom duela, burno je odreagovao Danilo Stupar i sudije su njega isključile…
Negodovao je Dejan Savić, pao je u vatru i pokazivao na rame Danila Stupara, međutim, odlučili su oni koji treba da dele pravdu da i njega udalje. I on je isključen.
Nisu mogli da veruju u Crnoj Gori šta se dešava, kakve odluke se donose. Danilo Stupar je pre no što je morao da napusti prostor otišao do kamera i u njih pokazao gde ga je Mateo Joki Grata, momak koji vuče korene iz Berana, ujeo u predelu ruke kod ramena. Jasno se vidi ugriz, trag je ostao.
Definitivno će levoruki šuterc Crne Gore i Jadrana iz Herceg Novog ceo život pamtiti finale Mediteranskih igara u Tarantu.