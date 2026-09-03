Vaterpolo dobio Suareza: Italijan ujeo Crnogorca?! Dejan Savić burno reagovao i zaradio isključenje (VIDEO)

Koliko ume da bude lep, toliko zna da bude i grub i prljav sport. Sve zavisi od toga ko je u bazenu i šta sudije dopuste, a u finalu Mediteranskih igara sve je otišlo predaleko. Pređene su sve granice.

Italijani su dobili Crnu Goru sa 18:14 i okitili su se zlatom kod kuće u Tarantu, a finale je obeležio jedan detalj: Mateo Joki Grata ujeo je Danila Stupara?!