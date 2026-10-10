Veliki uspeh Rume u debitantskom učešću u Evropi

Srbija je ostala sa tri ženska rukometna kluba u Evropi. Ispala je samo Crvena zvezda u duelu sa rumunskom Koronom iz Brašova, dok dalje idu Naisa u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, kao i Bor i Ruma koji su izborili plasman u treće kolo EHF kupa.

Boranke su prošle nedelje oba puta slavile u svojoj dvorani protiv Krivaje, dok su Rumljanke u debitantskom učešću u Evropi eliminisale slovenačko Velenje.