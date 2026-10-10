(©ARKUS liga)
(©ARKUS liga)

Veliki uspeh Rume u debitantskom učešću u Evropi

Vreme čitanja: 1min | sub. 10.10.26. | 23:19

Tim iz Srema se plasirao u treće kolo EHF kupa sa dve pobede protiv Velenja

Srbija je ostala sa tri ženska rukometna kluba u Evropi. Ispala je samo Crvena zvezda u duelu sa rumunskom Koronom iz Brašova, dok dalje idu Naisa u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, kao i Bor i Ruma koji su izborili plasman u treće kolo EHF kupa.

Boranke su prošle nedelje oba puta slavile u svojoj dvorani protiv Krivaje, dok su Rumljanke u debitantskom učešću u Evropi eliminisale slovenačko Velenje.

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Posle trijumfa na domaćem terenu sa 32:27 proteklog vikenda, Ruma je slavila i u revanšu u Sloveniji protiv Velenja sa 33:29.

Povremena reprezentativka Srbije Tamara Kocić postigla je 10 golova, a pratile su je Nevena Todorovski sa šest i Maša Živković sa pet pogodaka, dok je na golu Jovana Vasiljković sakupila 10 odbrana.

Tri srpska kluba u utorak će dobiti rivale na žrebu u Beču.

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