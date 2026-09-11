Veliki uspeh Topićeve: Angelina treća na Ultimativnom svetskom prvenstvu
Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 20:25
Loše vreme u Budimpešti napravilo problem svim atletičarima
Stalno se priča da je sjajna budućnost ispred Angeline Topić, ali... sadašnjost je već prilično sjajna! Srpska atletičarka osvojila je treće mesto na Ultimativnom svetskom prvenstvu.
Topićeva je iz prvog pokušaja preskočila visine od 186 i 191 centimetar. Međutim, nije uspela da preskoči šipku na 195 centimetara, pa tako mora da se zadovolji sa trećim mestom koje deli sa Australijankom Elenor Paterson. Prvo mesto zauzela je Ukrajinka Jaroslava Mahučih, aktuelna olimpijska pobednica, koja je preskočila visinu od 199 centimara, dok je druga Nikola Olislagers koja je stala na 195.
Izabrane vesti
Teško vreme u Budimpešti napravilo je problem svima, tako da je i treće mesto ogroman uspeh. Ovo je inače prvo izdanje Ultimativnog svetskog prvenstva u atletici. Takmičenje će se održavati svake parne godine kada nema zvaničnog Svetskog prvenstva.
Prvenstvo je dizajnirano tako da privuče pažnju mlađe publike, odnosno da nema mnogo pauza između disciplina, već da sve bude prilično brzo i dinamično. Cilj je da atletika bude zanimljivija za praćenje, a ne da svaka disciplina traje po tri sata.
Takmičenje je takvo da medalje praktično ne postoje, već će prva dama (Jaroslava Mahučih) dobiti trofej, kao i 150.000 dolara. Što set tiče Angeline, ona će za treće mesto inkasirati 32.500 dolara. Do ove cifre je došlo jer je Topićeva delila treću poziciju sa Patersonovom pa je sabran novac predviđen za treće i četvrto mesto (40+25 hiljada) i podeljen sa dva.