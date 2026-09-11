Veliki uspeh Topićeve: Angelina treća na Ultimativnom svetskom prvenstvu

Teško vreme u Budimpešti napravilo je problem svima, tako da je i treće mesto ogroman uspeh. Ovo je inače prvo izdanje Ultimativnog svetskog prvenstva u atletici. Takmičenje će se održavati svake parne godine kada nema zvaničnog Svetskog prvenstva.

Prvenstvo je dizajnirano tako da privuče pažnju mlađe publike, odnosno da nema mnogo pauza između disciplina, već da sve bude prilično brzo i dinamično. Cilj je da atletika bude zanimljivija za praćenje, a ne da svaka disciplina traje po tri sata.

Takmičenje je takvo da medalje praktično ne postoje, već će prva dama (Jaroslava Mahučih) dobiti trofej, kao i 150.000 dolara. Što set tiče Angeline, ona će za treće mesto inkasirati 32.500 dolara. Do ove cifre je došlo jer je Topićeva delila treću poziciju sa Patersonovom pa je sabran novac predviđen za treće i četvrto mesto (40+25 hiljada) i podeljen sa dva.