Venc dobio poslednju šansu u NFL-u, roviti Barou igra u Hjustonu, Atlanta opet sa trećim kvoterbekom

Bafalo Bilsi su u premijernom meču na novom stadionu dobili Detroit sa 41:31 u prvom meču drugog kola, a danas i sutra su preostali dueli u omiljenom sportu Jenkija. Već na početku sezone imamo povrede kvoterbekova.

Karson Venc je dobio novu šansu da se pokaže, da dokaže da nije za penziju. Posle potresa mozga Kajlera Marija, ušao je u igru u prvoj četvrtini i bio tvorac trijumfa nad Grin Bejom u Mineapolisu pre sedam dana. Mari se nije oporavio od povrede, pa će nekadašnji as Filadelfije, koji je često menjao ekipe poslednjih godina, ali se nigde nije proslavio, da predvodi napad Vajkingsa danas (19.00) u divizijskom okršaju sa Čikagom na Soldžer fildu.