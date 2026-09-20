Venc dobio poslednju šansu u NFL-u, roviti Barou igra u Hjustonu, Atlanta opet sa trećim kvoterbekom
Vreme čitanja: 2min | ned. 20.09.26. | 15:01
Bogat program “preko bare” u drugom kolu šampionata
Bafalo Bilsi su u premijernom meču na novom stadionu dobili Detroit sa 41:31 u prvom meču drugog kola, a danas i sutra su preostali dueli u omiljenom sportu Jenkija. Već na početku sezone imamo povrede kvoterbekova.
Karson Venc je dobio novu šansu da se pokaže, da dokaže da nije za penziju. Posle potresa mozga Kajlera Marija, ušao je u igru u prvoj četvrtini i bio tvorac trijumfa nad Grin Bejom u Mineapolisu pre sedam dana. Mari se nije oporavio od povrede, pa će nekadašnji as Filadelfije, koji je često menjao ekipe poslednjih godina, ali se nigde nije proslavio, da predvodi napad Vajkingsa danas (19.00) u divizijskom okršaju sa Čikagom na Soldžer fildu.
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Pod znakom pitanja tokom cele nedelje je bio i Džo Barou, zbog povrede leđa ali se očekuje da elitni kvoterbek predvodi Bengalse u Teksasu protiv Hjustona (19.00).
„Ako ne budem operisan, biću na terenu“, šalio se Barou s novinarima.
19.00: (1,45) Čikago Bers (14,0) Minesota Vajkings (3,10)
Trenirao je slabijim intenzitetom prethodnih nekoliko dana, ali igraće protiv sjajne odbrane Teksansa, jedne od boljih u ligi koja, ipak, prošle nedelje nije uspela da zaustavi Bilse i Džoša Alena.
19.00: (1,65) Hjuston Teksans (13,0) Sinsinati Bengals (2,50)
Kuper Raš će opet da predvodi napad Atlante protiv Karoline u Džordžiji (19.00). Prošle nedelje je bio užasan u Pitsburgu protiv Stilersa (poraz 13:20), ali opet mora u vatru u taboru Falkonsa jer su Tua Tagovailoa i Majkl Peniks Junior i dalje van stroja zbog povreda.
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NFL – 2. KOLO
Petak
Bafalo Bils - Detroit Lajons 41:31 (14:0, 13:10, 7:7, 7:14)
Nedelja
19.00: (2,30) Atlanta Falkons (13,0) Karolina Panters (1,75)
19.00: (1,30) Baltimor Rejvens (15,0) Nju Orleans Sejnts (4,00)
19.00: (1,65) Hjuston Teksans (13,0) Sinsinati Bengals (2,50)
19.00: (2,55) Njujork Džets (14,0) Grin Bej Pekers (1,60)
19.00: (1,55) Nju Ingland Petriots (14,0) Pitsburg Stilers (2,70)
19.00: (1,45) Čikago Bers (14,0) Minesota Vajkings (3,10)
19.00: (1,25) Tampa Bej Bakanirs (15,0) Klivlend Brauns (4,60)
19.00: (4,00) Tenesi Tajtens (15,0) Filadelfija Igls (1,30)
22.05: (1,40) Los Anđeles Čardžers (14,0) Las Vegas Rejders (3,35)
22.05: (1,70) Denver Bronkos (13,0) Džeksonvil Džeguars (2,40)
22.25: (2,70) Arizona Kardinals (14,0) Sijetl Sihoks (1,55)
22.25: (1,10) San Francisko Fortinajners (17,0) Majami Dolfins (8,25)
22.25: (1,55) Dalas Kaubojs (14,0) Vašington Komanders (2,70)
Ponedeljak
02.20: (1,40) Kanzas Siti Čifs (14,0) Indijanapolis Kolts (3,35)
Utorak
02.15: (1,30) Los Anđeles Rems (15,0) Njujork Džajants (4,00)
***kvote su podložne promenama