Verstapen ispred Rasela za sprint pol-poziciju u Singapuru
Vreme čitanja: 3min | pet. 09.10.26. | 16:22
Sprint trka na programu je u subotu od 11 časova
Vozač Red Bula Maks Verstapen osvojio je pol-poziciju za Sprint trku koja se vozi u okviru Velike nagrade Singapura, 17. runde ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Do prvog startnog mesta za poslednji Sprint sezone Holanđanin je stigao zahvaljujući krugu 1:31.156 minuta, najbliži mu je bio Džordž Rasel u Mercedesu koji je imao zaostatak od 12 hiljaditinki, dok je treće mesto pripalo vozaču Ferarija Šarlu Lekleru.
Poslednjih osam minuta u kvalifikacijama za prvi Sprint na uličnoj stazi u Singapuru bilo je rezervisano za borbu za najbolja startna mesta, a dugo se na vodećoj poziciji nalazio Lekler. Ipak, čekao se prošlonedeljni pobednik Verstapen, koji je odlučio da na stazu izađe pred sam kraj i odveze samo jedan brzi krug.
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Holandski vozač odvezao je odličan krug i sa ubedljivom prednošću preoteo vođstvo Lekleru, a vozača Ferarija je do kraja obišao i Rasel. Britanac će tako imati dobru priliku da osvoji važne poene u Sprintu, pre nego što u glavnu trku zbog promene pogonske jedinice krene sa začelja, naročito jer je lider šampionata i njegov timski kolega Andrea Kimi Antoneli u kvalifikacijama imao tek sedmo vreme.
Četvrto i peto mesto pripalo je dvojcu Meklarena, Oskar Pjastri i Lando Noris, a oni su bili poslednji vozači unutar pola sekunde u odnosu na prvoplasiranog Verstapena. Šestu poziciju će pred subotnji Sprint zauzeti Luis Hamilton u drugom bolidu Ferarija, dok će tek sa sedmog mesta krenuti lider u generalnom plasmanu, Andrea Kimi Antoneli u drugom Mercedesu.
Prvih deset kompletirali su Lijam Loson u Rejsing Bulsu, Isak Hađar u drugom Red Bulu i Pjer Gasli u Alpinu, uz napomenu da najboljih osam vozača osvaja poene u kraćoj Sprint trci. Drugi deo kvalifikacija kasnio je zbog problema sa merenjem vremena, a zatim je na stazi bilo drame za Rasela. Napravio je Britanac grešku u svom brzom krugu i oštetio pneumatike, pa se pred kraj nalazio van vodećih deset vozača.
Ipak, uspeo je u samoj završnici da odveze dovoljno dobar krug i plasira se dalje, a to nije pošlo za rukom Franku Kolapintu u Alpinu, Niku Hulkenbergu u Audiju, Oliveru Bermanu u Hasu, Gabrijelu Bortoletu u drugom Audiju, Fernandu Alonsu u Aston Martinu i Estebanu Okonu u drugom bolidu Hasa.
Prethodno je crvena zastava na kratko poremetila tok prvog dela kvalifikacija, pošto je tačno na polovini vozač Kadilaka Serhio Peres udario u zaštitnu ogradu, pokrenuo bolid, a zatim po stazi ostavio krhotine koje su redari morali da uklone. Posle kraće pauze sesija je nastavljena, ali prethodno je samo pet vozača postavilo vremena, pa je poslednjih pet minuta bilo od velike važnosti za sve.
Iako su vozači Red Bula ostavili vožnju svog brzog krug za poslednji trenutak, na kraju nije bilo veće drame za vodeće timove, a iz daljeg toka kvalifikacija ispali su Arvid Lindblad u Rejsing Bulsu, Lens Strol u Aston Martinu, Aleks Albon u Vilijamsu, Peres i njegov timski kolega iz Kadilaka Valteri Botas, dok je poslednji Karlos Sains u drugom bolidu Vilijamsa. Sprint trka na programu je u subotu od 11 časova, nakon čega će se održati kvalifikacije za glavnu trku od 15 časova, a ona počinje u nedelju u 14 časova.
Najboljih deset pred Sprint u Singapuru:
1. Maks Verstapen (Red Bul)
2. Džordž Rasel (Mercedes)
3. Šarl Lekler (Ferari)
4. Oskar Pjastri (Meklaren)
5. Lando Noris (Meklaren)
6. Luis Hamilton (Ferari)
7. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)
8. Lijam Loson (Rejsing Buls)
9. Isak Hađar (Red Bul)
10. Pjer Gasli (Alpin)
Piše: Maja Nakaradić