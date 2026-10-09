Verstapen ispred Rasela za sprint pol-poziciju u Singapuru

Poslednjih osam minuta u kvalifikacijama za prvi Sprint na uličnoj stazi u Singapuru bilo je rezervisano za borbu za najbolja startna mesta, a dugo se na vodećoj poziciji nalazio Lekler . Ipak, čekao se prošlonedeljni pobednik Verstapen , koji je odlučio da na stazu izađe pred sam kraj i odveze samo jedan brzi krug.

Vozač Red Bula Maks Verstapen osvojio je pol-poziciju za Sprint trku koja se vozi u okviru Velike nagrade Singapura, 17. runde ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Do prvog startnog mesta za poslednji Sprint sezone Holanđanin je stigao zahvaljujući krugu 1:31.156 minuta, najbliži mu je bio Džordž Rasel u Mercedesu koji je imao zaostatak od 12 hiljaditinki, dok je treće mesto pripalo vozaču Ferarija Šarlu Lekleru .

Holandski vozač odvezao je odličan krug i sa ubedljivom prednošću preoteo vođstvo Lekleru, a vozača Ferarija je do kraja obišao i Rasel. Britanac će tako imati dobru priliku da osvoji važne poene u Sprintu, pre nego što u glavnu trku zbog promene pogonske jedinice krene sa začelja, naročito jer je lider šampionata i njegov timski kolega Andrea Kimi Antoneli u kvalifikacijama imao tek sedmo vreme. Četvrto i peto mesto pripalo je dvojcu Meklarena, Oskar Pjastri i Lando Noris, a oni su bili poslednji vozači unutar pola sekunde u odnosu na prvoplasiranog Verstapena. Šestu poziciju će pred subotnji Sprint zauzeti Luis Hamilton u drugom bolidu Ferarija, dok će tek sa sedmog mesta krenuti lider u generalnom plasmanu, Andrea Kimi Antoneli u drugom Mercedesu.

Prvih deset kompletirali su Lijam Loson u Rejsing Bulsu, Isak Hađar u drugom Red Bulu i Pjer Gasli u Alpinu, uz napomenu da najboljih osam vozača osvaja poene u kraćoj Sprint trci. Drugi deo kvalifikacija kasnio je zbog problema sa merenjem vremena, a zatim je na stazi bilo drame za Rasela. Napravio je Britanac grešku u svom brzom krugu i oštetio pneumatike, pa se pred kraj nalazio van vodećih deset vozača. Ipak, uspeo je u samoj završnici da odveze dovoljno dobar krug i plasira se dalje, a to nije pošlo za rukom Franku Kolapintu u Alpinu, Niku Hulkenbergu u Audiju, Oliveru Bermanu u Hasu, Gabrijelu Bortoletu u drugom Audiju, Fernandu Alonsu u Aston Martinu i Estebanu Okonu u drugom bolidu Hasa.