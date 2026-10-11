Verstapen konačno pokorio Singapur, a Kimi stigao do "meč lopte"

Poene su osvojili još Lijam Loson u Rejsing Bulsu, Niko Hulkenberg u Audiju i Rasel , dok je deseto mesto zauzeo impresivni drugi vozač Red Bula Isak Hađar , koji je trku započeo iz pit-lejna.

Četvrto mesto pripalo je aktuelnom šampionu Landu Norisu , dok je peto zauzeo njegov timski kolega iz Meklarena Oskar Pjastri nakon duela sa Luisom Hamiltonom u završnici trke, pošto je vozač Ferarija strateškim potezom izgubio šansu za bolji plasman.

Italijan posle ove trke ima 340 poena u generalnom plasmanu, ali i šansu da već na narednoj trci u Sjedinjenim Američkim Državama (23-25. oktobar) osvoji titulu, pošto je Džordž Rasel posle starta sa 19. mesta stigao tek do devete pozicije koja nosi dva poena, te ih sada ima 238.

Samo nedelju dana nakon pobede u Maleziji, koja predstavlja njegov prvi trijumf u 2026. godini, Verstapen je stigao do ubedljive 73. pobede u karijeri pod svetlima reflektora na ulicama Singapura. Najbliži mu je na liniji cilja bio vozač Ferarija Šarl Lekler, sa preko sedam sekundi zaostatka, dok je treće mesto pripalo Mercedesovom Andrei Kimiju Antoneliju.

Delovalo je da bi Lekler u prvoj krivini mogao da pređe u vođstvo pošto je imao bolji start od Verstapena, ali je Holanđanin odlučio da ga zatvori i sa spoljne strane odbrani prvu poziciju koju je osvojio u kvalifikacijama, a zatim na njoj ostao sve do linije cilja. Lekler u prvim krugovima nije davao vozaču Red Bula da odmakne, ali nakon kraćeg perioda pod virtuelnim vozilom bezbednosti - kada je Gabrijel Bortoleto zaustavio bolid Audija zbog problema sa menjačem - počeo je da posustaje.

Iza vodećeg dvojca se, u međuvremenu, otvarala borba za poslednje mesto na pobedničkom postolju, a u "voziću" su dugo vremena vozili Hamilton, Antoneli i Noris. Ipak, nije bilo promena među njima, sve dok Ferari nije odlučio da Britanca pozove na promenu pneumatika već u 19. krugu, kada je, kao jedini među vodećima koji je započeo trku sa srednje tvrdim gumama prešao na meke.

Antoneli je bio sledeći vozač koji je povukao taj potez u 24. krugu, ali je Italijan bio na drugačijoj strategiji, pa je sa mekih pneumatika prešao na gume srednje tvrdoće. Na stazi su Hamilton i Antoneli ponovo bili jedan iza drugog, s tim da je vozač Mercedesa tada imao zaostatak od preko tri sekunde. A, zanimljivo je da se Lekler posle svoje promene u narednom krugu na kratko našao u kandžama svog timskog kolege.

Svoju obaveznu promenu je u 33. krugu odradio i lider Verstapen, koji se po povratku na stazu na srednjim pneumaticima zadržao u vođstvu, a u tome ga je ispratio i Noris, posle čega je usledio nešto mirniji period trke. Tako je bilo sve do 39. kruga, kada je došlo do novog perioda pod virtuelnim vozilom bezbednosti zbog kvara Aston Martina kojim je upravljao Lens Strol, pa su gotovo svi iskoristili priliku da uzmu nove gume, osim lidera Verstapena i, iznenađujuće, Hamiltona.

Drugi deo trke obeležila je upravo vožnja sedmostrukog šampiona, koji sve do kraja trke nije menjao meke pneumatike na kojima je na kraju bio više od 40 krugova. Zbog toga je izgubio pozicije od Leklera, Antonelija i oba vozača Meklarena, te je završio na šestom mestu, ali je po završetku trke priznao da je neuspela strategija bila njegova odluka.

Pored Bortoleta i Strola, trku zbog tehničkih problema nisu završili vozač Alpina Franko Kolapinto i vozač Vilijamsa Aleks Albon.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za dve nedelje, od 23. do 25. oktobra, kada je na programu Velika nagrada Sjedinjenih Država u Teksasu. Možda i proglašenje novog šampiona.

Najboljih deset na Velikoj nagradi Singapura:

1. Maks Verstapen (Red Bul)

2. Šarl Lekler (Ferari)

3. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)

4. Lando Noris (Meklaren)

5. Oskar Pjastri (Meklaren)

6. Luis Hamilton (Ferari)

7. Lijam Loson (Rejsing Buls)

8. Niko Hulkenberg (Audi)

9. Džordž Rasel (Mercedes)

10. Isak Hađar (Red Bul)

PIŠE: Maja Nakaradić