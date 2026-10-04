Verstapen zna kako se slavi u Maleziji!

Vremenske prilike u Maleziji ovog puta nisu pravile probleme tokom vikenda, sve do nešto više od pola sata pre prvobitno predviđenog starta trke, kada je usledila prava provala oblaka praćena grmljavinom. Nije bilo moguće predvideti kada će nevreme prestati, dok se stajaća voda pojavila na većem delu staze, zbog čega je start trke morao da bude odložen. Četrdeset minuta kasnije, kada je kiša konačno počela da jenjava, došlo je vreme da se bolidi pojave na stazi.

Zbog vlažne staze, bilo je neophodno da vozači provedu dva kruga iza vozila bezbednosti, ali je već tada došlo do nove drame. Verstapen, koji je predvodio čitav karavan, imao je određen problem sa ubrzanjem, kočio je vozače iza sebe dok je vozilo bezbednosti dosta izmaklo, a njegov timski kolega Hađar imao je kraći izlet u šljunak. Ali, to nije sve, jer je onda i drugoplasirani Hamilton bio spor, zatim je i stao, a Ferari mu je poručio da imaju problem sa softverom. Uspeo je sedmostruki šampion da ponovo pokrene bolid, ali su zatim Esteban Okon u Hasu i vozač Kadilaka Valteri Botas takođe na trenutak stali zbog istog problema na pogonskoj jedinici Ferarija, pa je zbog svog tog haosa istaknuta crvena zastava i start je ponovo morao da bude odložen.

Više od pola sata kasnije, a sat i po nakon prvobitnog plana, bilo je vreme za novi start. Trka je zvanično krenula iza vozila bezbednosti, ali sada je odabir pneumatika bio šarenolik. Neki vozači, poput Verstapena i oba vozača Mercedesa i dalje su imali pneumatike za promenljive uslove, ali dosta vozača, uključujući vozače Ferarija i Meklarena, odabralo je gume za suvo.

Dva kruga kasnije, bilo je vreme za start iz mesta, a Verstapen je izgubio pozicije od oba vozača Mercedesa, Antonelija i Rasela, uprkos korišćenju istih guma. Međutim, kao što je bilo očekivano, vozači na gumama za suvo nisu mogli da voze na i dalje vlažnoj stazi, gubili su veliki broj pozicija i imali značajan zaostatak.

Nakon lošeg starta, Verstapen se ubrzao i bez većih problema prestigao Rasela u borbi za drugo mesto, a zatim sustizao i prvoplasiranog Antonelija. Međutim, baš kada ga je Holanđanin stigao, na stazu je u devetom krugu izašlo vozilo bezbednosti zbog Botasovog zaglavljenog bolida Kadilaka u šljunku, pa je to omogućilo vozačima da odrade ‘’besplatnu’’ promenu pneumatika. Vozači na gumama za promenljive uslove prešli su na gume za suvo jer je staza bila u evidentno boljem stanju, a priliku za promenu su iskoristili i svi ostali - osim Hamiltona.

Na novom restartu u 13. krugu, Verstapen je na mekim gumama, odličnim potezom u drugoj krivini obišao Antonelija na srednje tvrdim, a već u narednoj krivini, Italijan je izgubio poziciju i od Rasela. Nekoliko krugova kasnije, međutim, Antoneli se vratio ispred timskog kolege na drugo mesto, dok je Verstapen u vođstvu konstantno povećavao prednost.

U međuvremenu, bilo je zanimljivo videti kako Hamilton, koji je od samog početka na mekim gumama, ima odličan tempo i pretiče vozače koji imaju dosta novije gume. Posle pada na začelje, na polovini trke bio je na petoj poziciji, a zatim je u 32. krugu konačno prešao na pneumatike srednje tvrdoće i po povratku na stazu jurio je Hađara.

Nije bilo promena sve do 43. kruga, kada se na stazi pojavilo virtuelno vozilo bezbednosti zbog problema sa menjačem na bolidu Vilijamsa kojim je upravljao Aleks Albon. Tajlandski vozač parkirao je bolid pored staze, ali je dugo vremena bilo potrebno da se on ukloni, pa je posle nekoliko krugova na stazu izašlo vozilo bezbednosti.

Svi vozači su tada menjali pneumatike, ali poredak na stazi ostao je nepromenjen, međutim, ponovo je došlo do drame. Dok se čekao restart, Rasel je doživeo problem sa pogonskom jedinicom zbog kog je morao da se parkira pored staze, što predstavlja veliki udarac za njegove šampionske ambicije.

Takođe, u tom trenutku veliku grešku napravio je aktuelni šampion Lando Noris. Vozač Meklarena zagrevao je gume, a zatim je na ulasku u prvu krivinu pri velikoj brzini umalo udario u zadnji kraj svog timskog kolege Oskara Pjastrija, pa je morao da siđe sa staze da bi ga izbegao. Iako je Noris na kraju završio na devetoj poziciji, zbog ovog incidenta se nalazi pod istragom i mogao bi da dobije kaznu koja će ga izvesno koštati poena.

Trka je nastavljena sa četiri kruga do kraja, tada je Hamilton obišao Hađara u borbi za treće mesto, a Francuza je do kraja trke obišao i drugi vozač Ferarija Lekler, pa je nakon prošlonedeljnog plasmana na pobedničko postolje morao da se zadovolji petim mestom.