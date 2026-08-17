Vojvodina bez odgovora, Vardar siguran na premijeri Regionalne lige
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Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 20:05
Poraz srpskog vicešampiona u Ohridu - 30:36
Rukometasi Vardara uspešno su otvorili sezonu u Regionalnoj ligi, pošto su u Ohridu savladali srpskog vicešampiona Vojvodinu rezultatom 36:30 u meču osmog kola koji je odigran ranije od predviđenog termina. Razlog za to je činjenica da se oba tima već nalaze u Ohridu, gde se pripremaju za jubilarno, peto izdanje Memorijalnog turnira „Krste Andonovski“.
U dvorani SRC „Biljanini izvori“ nije bilo previše neizvesnosti. Skopski crveno-crni su već posle prvih 30 minuta praktično rešili pitanje pobednika, pošto su na odmor otišli sa ubedljivih 21:15. U nastavku ni jedna ni druga ekipa nisu previše forsirale ritam, pa je Vardar bez većih problema priveo meč kraju.
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Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Ljevar i Da Silva sa po šest golova, dok kod Novosađana se istakao slovenački internacionalac Čirović sa šest postignutih golova.
PIŠE: Martin Tanaskovski
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