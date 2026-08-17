Vojvodina bez odgovora, Vardar siguran na premijeri Regionalne lige

Rukometasi Vardara uspešno su otvorili sezonu u Regionalnoj ligi, pošto su u Ohridu savladali srpskog vicešampiona Vojvodinu rezultatom 36:30 u meču osmog kola koji je odigran ranije od predviđenog termina. Razlog za to je činjenica da se oba tima već nalaze u Ohridu, gde se pripremaju za jubilarno, peto izdanje Memorijalnog turnira „Krste Andonovski“.

U dvorani SRC „Biljanini izvori“ nije bilo previše neizvesnosti. Skopski crveno-crni su već posle prvih 30 minuta praktično rešili pitanje pobednika, pošto su na odmor otišli sa ubedljivih 21:15. U nastavku ni jedna ni druga ekipa nisu previše forsirale ritam, pa je Vardar bez većih problema priveo meč kraju.