Volf kao Vilijams: Nikada nisam pomislio da bi ovo bilo moguće

Nemačka ekipa dominirala je Formulom 1 u periodu od 2014. do 2021, kada su osvojili ne samo konstruktorske, već i vozačke titule, sa izuzetkom 2021. godine kada je Luis Hamilton tron morao da preda vozaču Red Bula Maksu Verstapenu. Britanac je prethodno osvojio šest titula sa Mercedesom, dok je 2016. godine ona pripala njegovom tadašnjem timskom kolegi, Niku Rozbergu.

Ovi uspesi mogu se pripisati Totu Volfu, koji je kao šef Mercedesa predvodio ekipu do svih konstruktorskih titula. Ipak, deveta ima poseban značaj, budući da se izjednačio sa legendarnim Sir Frenkom Vilijamsom, koji je sa svojim timom tokom osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka ostvario izuzetan uspeh.

Volf i Vilijams su sada zajedno na trećem mestu večite liste sa devet titula, jednu više ima Meklaren, dok Ferari na samom vrhu ima 16, uz poslednju osvojenu 2008. godine.

„Frenk je legenda ovog sporta i nikad nisam pomislio da bi bilo moguće izjednačiti se sa njim po broju titula konstruktora. Bio sam blizak sa Frenkom, pa je biti ovde neverovatno. Naravno, postoje ljudi u našem timu koji su osvojili više titula nego ja, koji su bili sa Bronom, sa Hondom. Ali, ovo je odlično“, istakao je Volf u razgovoru za Skaj Sports F1.

O povratku na vrh posle pet teških sezona, Volf je dodao:

„Bio je veoma snažan početak sezone i to nam je pomoglo. Ovih poslednjih nekoliko trka bilo je izazovno. Danas je takođe bilo teško, ali generalno, ponosan sam na celu organizaciju. Trebalo nam je nekoliko godina da se vratimo na vrh. Nije mnogo timova uspelo da se vrati nakon takve situacije, što samo pokazuje odličan posao i ljude koje imamo u timu, a fantastično je biti među njima“.