Voša se kockala, ali klasa Nika Ćirovića presudila, Srdanović u reprezentativnoj formi

Kako je meč odmicao, Zvezda je došla do svoje igre, smanjivala. Ton igre crveno-belih davali su Jovan Mirković i Uroš Stanić , dok je solidan na golu bio Vanja Damjanović . Kada je Uroš Stanić u 50. minutu pogodio za 27:27 mirisalo je na neuizvesnu završnicu. Ipak, klasa Slovenca Nika Ćirovića je odlučila. Sa dva brza gola je vratio sve na svoje mesto. U finišu se razigrao i Đorđe Draško , dok je Luka Arsenić sakupio pet odbrana u poslednjih desetak minuta.

Od tog gola Stanića za 27:27, Zvezda nije dala gol više od 10 minuta, a gosti su serijom 8:0 pregazili domaćina kojima ostaje borba za sredinu tabele. Ništa i ove sezone od plej-ofa.

Marko Srdanović je potvrdio reprezentativnu formu, postigao je 10 golova, uz samo dva promašaja. Proglašen je igračem utakmice. Ne bi bilo nezasluženo da je nagrada otišla u ruke Slovenca Nika Ćirovića koji je dao pet golova, od toga dva vezana kada se lomilo. Efikasan sa distance bio je i Veljko Čabrilo sa pet pogodaka. Đorđe Draško nije mnogo igrao, ali je za kratko vreme četiri puta pogodio, bez promašaja. Golmani su ukupno imali 11 odbrana, pomenuti Arsenić pet, a Kosta Dizdar šest.

Kod Zvezde je najefikasniji bio Jovan Mirković sa sedam golova, šest je delo Nemanje Obradovića, bez promašaja, dok je Uroš Stanić pogodio pet puta. Sedam odbrana Vanje Damjanovića, a četiri Stefana Ćirovića.

Vojvodina je nastavila da diže formu, a posle problema Partizana, Novosađani su se uključili u borbu za titulu, što je pre početka sezone bila nemoguća misija pored dominantnih crno-belih.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

💥💥💥💥💥

ARKUS LIGA – 9. KOLO

Petak

Metaloplastika – Partizan 27:33 (13:18)

Subota

Železničar Niš – Loznica 27:28 (11:13)

Šamot – Dinamo Pančevo 19:29 (7:15)

Radnički Kragujevac – Jugović 33:31 (18:12)

Nedelja

Crvena zvezda - Vojvodina 27:35 (12:19)

20.30: Lavovi - Dubočica