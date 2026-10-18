Voša sprečila senzaciju na Slanoj bari: Novosađani u trećoj rundi EHF kupa

Odlično je branio Kosta Dizdar, sakupio 11 odbrana, dok su najefikasniji bili Vojin Čabrilo i Fran Mileta sa po sedam golova, dok je kapiten Marko Srdanović postigao pet. Branko Predović je dao četiri gola, a Nik Ćirović i Đorđe Draško po tri.

Kod Makabija je blistao Nadav Nizri sa čak 14 pogodaka, dok je Lidor Peso dao osam. Srpski internacional Mihailo Šljukić jednom se upisao u strelce.

Na žrebu u Beču 27. oktobra biće i Dubočica koja je pobedila u prvom meču letonski Tenaks sa 41:32, pa je revanš takođe u Leskovcu samo formalnost. Dinamo iz Pančeva je na pragu eliminacije na prvom stepeniku jer je u Trebnju poražen od Trima sa čak 27:39, pa samo čudo ekipu Nikole Janevskog vodi u treće kolo EHF kupa. Revanš je sledećeg vikenda u dvorani Strelište u Pančevu.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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