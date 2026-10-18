Voša sprečila senzaciju na Slanoj bari: Novosađani u trećoj rundi EHF kupa
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Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 19:06
Tim Miutina Lučića nadoknadio „minus jedan“ od subote, pobedio Makabi Rišon sa 36:32 i nastavlja bitisanje u Evropi
Mučili su se rukometaši Vojvodine sa Makabijem Rišonom. Pitanje je šta bi bilo da nisu oba meča odigrana na Slanoj bari. Posle šokantnog poraza u subotu (31:32), Novosađani su se trgli u drugom duelu, slavili sa 36:32 i obezbedili treće kolo EHF kupa.
Ključnu prednost je nominalni gost stvorio krajem prvog poluvremena, kada je stvorio „plus pet“ – 20:15. U nastavku je bilo i osam razlike za tim Milutina Lučića koji nije imao problema da sačuva prednost i teže od očekivanog nastavi takmičenje u najslabijem evropskom takmičenju.
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Odlično je branio Kosta Dizdar, sakupio 11 odbrana, dok su najefikasniji bili Vojin Čabrilo i Fran Mileta sa po sedam golova, dok je kapiten Marko Srdanović postigao pet. Branko Predović je dao četiri gola, a Nik Ćirović i Đorđe Draško po tri.
Kod Makabija je blistao Nadav Nizri sa čak 14 pogodaka, dok je Lidor Peso dao osam. Srpski internacional Mihailo Šljukić jednom se upisao u strelce.
Na žrebu u Beču 27. oktobra biće i Dubočica koja je pobedila u prvom meču letonski Tenaks sa 41:32, pa je revanš takođe u Leskovcu samo formalnost. Dinamo iz Pančeva je na pragu eliminacije na prvom stepeniku jer je u Trebnju poražen od Trima sa čak 27:39, pa samo čudo ekipu Nikole Janevskog vodi u treće kolo EHF kupa. Revanš je sledećeg vikenda u dvorani Strelište u Pančevu.
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