Završio se i drugi Vujovićev mandat na klupi Katara

Kratko je trajao drugi mandat Veselina Vujovića na klupi Katara. Iako je bio drugi u Aziji prethodnog meseca, proslavljeni stručnjak nije se dogovorio o nastavku saradnje sa srebrnom selekcijom sveta iz 2015. godine, piše Balkan-handball.com.

Popularni Vuja je vodio Katar na Svetskom prvenstvu u Hrvatskoj 2025, a pre toga je bio na klupi Irana dve godine ranije u Poljskoj. Nasledio je legendarnog Španca Valera Rivera, ali je završio misiju u ovoj bogatoj zemlji, pa ga nećemo gledati na klupi na Svetskom prvenstvu u januaru u Nemačkoj.

„Tačno je, nismo dogovorili nastavak saradnje. Nisam dobio korektnu ponudu posle osvojene medalje na Azijskim igrama gde sam imao najstariju ekipu na svetu. Smatrao sam da zaslužujem ugovor do maja meseca i kvalifikacija za Olimpijske igre u Los Anđelesu, ali su mi oni ponudili samo do kraja Svetskog prvenstva u januaru. Grupa u Kilu je izuzetno teška sa Švedskom, Norveškom i Grčkom. Pametnije je da odem sada nego posle tri poraza na turniru”, odrečit je bio Veselin Vujović u izjavi za Balkan-Handball.com.