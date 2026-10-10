Zvezda ispala iz Evrope, Rumunke su bile preveliki zalogaj za srpskog šampiona
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 20:46
Pirova pobeda crveno-belih rukometašica protiv Korone iz Brašova u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope - 28:26 (16:15)
Prošle sezone su rukometašice Crvene zvezde stale u predvorju Lige Evrope u dvomeču sa mađarskim Estergomijem, a ove su eliminisane već na prvom stepeniku posle 120 minuta duela sa rumunskom Koronom. Žreb je bio nemilosrdan za srpskog šampiona. Ako je za utehu, pobeda Zvezde u revanšu na Banjici sa 28:26 (26:15). Pre šest dana u Rumuniji je bilo 32:25 za rumunski tim koji s klupe predvodi nekadašnji selektor Srbije, Norvežanin Bent Dal.
Zvezdi je trebalo čudo na Banjici pred više od 1.000 gledalaca da bi nadoknadila "minus sedam". Ekipa Šandora Raca došla je u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope do najviše "plus tri", ali dalje nije moglo.
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Dobro su branile Moli Kubina u prvom i Ana Kačarević u nastavku, raspoložene su bile Teodora Majkić, Aleksandra Stamenić i Tijana Simić, ali kvalitetnije Rumunke došle su do svoje igre u poslednjih 20 minuta. Posle gola Nemice Najne Klajn, Zvezda je povela sa 19:16 u 34. minutu. Tu je bio poslednji trzaj domaćih rukometašica.
Korona je stegla odbranu, uvukla se nervoza u crveno-bele, pa je na ekipa iz Brašova preokrenula rezultat. Blistala je u nastavku Brazilka na golu gošći, Renata da Aruda sa 14 odbrana. Promašio je srpski šampion u nastavku i dva sedmerca.
Korona je vodila i sa tri gola razlike, ali Zvezda se nije predavala i na kraju je pobedila renomiranog rivala. Ipak, samo Pirova pobeda.
Kod Zvezde sedam pogodaka je postigla Aleksandra Stamenić, šest Tijana Simić, a četiri Teodora Majkić. Golmani su imali 11 odbrana, osam Moli Kubina, a tri Ana Kačarević.
U pobedničkom timu osim sjajne De Arude na golu, najefikasnija je bila levoruka Magdalena Balsam sa šest golova, dok je Sorina Grozav dala pet, a Ruskinja Makajeva četiri pogotka.
Za razliku od Zvezde, Naisa je prošla u poslednju fazu kvalifikacija za Ligu Evrope posle pobede u Istanbulu protiv Burse sa 32:28. U Nišu je bilo 29:28 za ekipu Bobana Živkovića.