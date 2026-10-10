Zvezda ispala iz Evrope, Rumunke su bile preveliki zalogaj za srpskog šampiona

Dobro su branile Moli Kubina u prvom i Ana Kačarević u nastavku, raspoložene su bile Teodora Majkić, Aleksandra Stamenić i Tijana Simić, ali kvalitetnije Rumunke došle su do svoje igre u poslednjih 20 minuta. Posle gola Nemice Najne Klajn, Zvezda je povela sa 19:16 u 34. minutu. Tu je bio poslednji trzaj domaćih rukometašica.

Korona je stegla odbranu, uvukla se nervoza u crveno-bele, pa je na ekipa iz Brašova preokrenula rezultat. Blistala je u nastavku Brazilka na golu gošći, Renata da Aruda sa 14 odbrana. Promašio je srpski šampion u nastavku i dva sedmerca.

Korona je vodila i sa tri gola razlike, ali Zvezda se nije predavala i na kraju je pobedila renomiranog rivala. Ipak, samo Pirova pobeda.

Kod Zvezde sedam pogodaka je postigla Aleksandra Stamenić, šest Tijana Simić, a četiri Teodora Majkić. Golmani su imali 11 odbrana, osam Moli Kubina, a tri Ana Kačarević.

U pobedničkom timu osim sjajne De Arude na golu, najefikasnija je bila levoruka Magdalena Balsam sa šest golova, dok je Sorina Grozav dala pet, a Ruskinja Makajeva četiri pogotka.

Za razliku od Zvezde, Naisa je prošla u poslednju fazu kvalifikacija za Ligu Evrope posle pobede u Istanbulu protiv Burse sa 32:28. U Nišu je bilo 29:28 za ekipu Bobana Živkovića.