Zvezda nije dobila licencu za srpsku ligu! Sledi barem godinu dana pauze
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Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 19:45
Sunovrat osvajača Lige šampiona
Dugovi su se gomilali, repovi iz prošlosti vukli i ovog leta Crvena zvezda je završila u mračnom tunelu. Izlaz iz njega nije pronašao vaterpolo klub, dotakao je dno.
Prema saznanjima Mozzart Sporta, Vaterpolo klub Crvena zvezda nije dobio licencu za srpsku ligu!
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Šta to znači za crveno-bele?
Sledi im barem godinu dana pauze, toliko će biti van srpskog vaterpola. Privremeno su izbrisani sa mape. Moći će da se žale na ovu odluku, ali može da se postavi i pitanje: ima li svrhe? Jer, nemaju trenera, nemaju ni tim, a takođe oskudevaju sa igračima u mlađim kategorijama.
S obzirom na to da seniorska ekipa izvesno neće učestvovati u srpskom prvenstvu u sezoni 2026/2027, da finansijskih sredstava nema ni za iznajmljivanje bazena, a kamoli vraćanje dugova, nepoznanica je i šta će biti sa mlađim kategorijama i sa njihovom registracijom.
Ne tako davno osvajač Lige šampiona, a sada klub u rasulu i bez licence za domaće prvenstvo. Ranije je Crvena zvezda odustala i od nastupa u evrokupovima, čeka se potvrda da je neće biti ni u Regionalnoj vaterpolo ligi.
Evropski prvak doživeo je sunovrat.