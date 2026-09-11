Zvezda nije dobila licencu za srpsku ligu! Sledi barem godinu dana pauze

Sledi im barem godinu dana pauze, toliko će biti van srpskog vaterpola. Privremeno su izbrisani sa mape. Moći će da se žale na ovu odluku, ali može da se postavi i pitanje: ima li svrhe? Jer, nemaju trenera, nemaju ni tim, a takođe oskudevaju sa igračima u mlađim kategorijama.

S obzirom na to da seniorska ekipa izvesno neće učestvovati u srpskom prvenstvu u sezoni 2026/2027, da finansijskih sredstava nema ni za iznajmljivanje bazena, a kamoli vraćanje dugova, nepoznanica je i šta će biti sa mlađim kategorijama i sa njihovom registracijom.

Ne tako davno osvajač Lige šampiona, a sada klub u rasulu i bez licence za domaće prvenstvo. Ranije je Crvena zvezda odustala i od nastupa u evrokupovima, čeka se potvrda da je neće biti ni u Regionalnoj vaterpolo ligi.

Evropski prvak doživeo je sunovrat.