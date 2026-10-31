Zvezda povela „plus sedam” i stala, furiozno drugo poluvreme Leskovčana

Završen je Zvezdin medeni mesec. Dobar raspored u prvih šest kola, visoko peto mesto, ali posle drugog vezanog poraza, tim Nenada Maksića čekaju utakmice sa tri najbolja srpska tima, Partizanom, Vojvodinom i Dinamom. Jasno je da crveno-beli ne mogu ni ove sezone ništa više od pukog opstanka, da je borba za plej-of nemoguća misija.

Imala je Zvezda početkom drugog poluvremena „plus pet” u Leskovcu – 22:17. U prvom delu meča i „plus sedam” (19:12), ali u nastavku kataklizma Beograđana – 29:33 na jug Srbije. Dubočica je na krilima Vanje Nikolića i Lazara Pavlovića napravili neverovatnu seriju 8:0. Zvezda 12 minuta, od 33 do 45. nije dala gol. Na kraju tu prednost je tim Saše Pejčića rutinski sačuvao do kraja i uhvatio priključak u borbi za plej-of i Evropu sa Metaloplastikom i Dinamom iz Pančeva.