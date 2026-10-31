Zvezda povela „plus sedam” i stala, furiozno drugo poluvreme Leskovčana
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 21:10
U najzanimljivijem meču dana, Dubočica pobedila crveno-bele sa 33:29. Prvi trijumf Jugovića u ARKUS ligi, ubedljivi Pančevci
Završen je Zvezdin medeni mesec. Dobar raspored u prvih šest kola, visoko peto mesto, ali posle drugog vezanog poraza, tim Nenada Maksića čekaju utakmice sa tri najbolja srpska tima, Partizanom, Vojvodinom i Dinamom. Jasno je da crveno-beli ne mogu ni ove sezone ništa više od pukog opstanka, da je borba za plej-of nemoguća misija.
Imala je Zvezda početkom drugog poluvremena „plus pet” u Leskovcu – 22:17. U prvom delu meča i „plus sedam” (19:12), ali u nastavku kataklizma Beograđana – 29:33 na jug Srbije. Dubočica je na krilima Vanje Nikolića i Lazara Pavlovića napravili neverovatnu seriju 8:0. Zvezda 12 minuta, od 33 do 45. nije dala gol. Na kraju tu prednost je tim Saše Pejčića rutinski sačuvao do kraja i uhvatio priključak u borbi za plej-of i Evropu sa Metaloplastikom i Dinamom iz Pančeva.
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Zvezdi ostaje da pokuša da iznenadi nekog u naredna tri kola, ali čini se da je šesto mesto maksimum koji može da se dosegne, a ta pozicija joj po kvalitetu i pripada.
Nedelja, 16.30: (5,60) Ajzenah (11,0) Fikse Berlin (1,20)
Vanja Nikolić sa devet i Lazar Pavlović sa sedam golova su bili najbolji kod domaćina, dok je pivotmen Goran Ristović dao četiri. Skroman učinak golmana, samo sedam intervencija, pet Filipa Pavkovića, a dve Stefana Arđelana.
Kod crveno-belih je opet najbolji bio Miloš Pavlović sa osam pogodaka, Viktor Matičić i Uroš Stanić su dali po pet, a Nemanja Obradović i Jovan Mirković po četiri. Osam odbrana Vanje Damjanovića, a jedna Stefana Čolovića.
Tek u osmom kolu je Jugović upisao prvu pobedu i prepustio „fenjer” niškom Železničaru. Kaćani su dobili Lavove sa 35:30. Blistao je Aleksandar Rundić sa 11 golova, dok je najnovije pojačanje, Nikola Arsenić, pet puta zatresao mrežu Beograđana. Marko Draško je imao šest odbrana, a Aleksa Bogunović pet. Kod tima Zorana Todića je blistao kapiten Uroš Stanković sa 10 pogodaka.
Dinamo je ušao u formu. Prošle nedelje je umalo nadoknadio „minus 12” iz Slovenije protiv Trimo Trebnja u drugom kolu EHF kupa, a četa Nikole Janevskog je rutinski dobila najslabiji tim domaćeg šampionata, niški Železničar sa 41:27. Blistali su mladi bekovi, Strahinja Ilić sa 12 golova i Andrej Petrić sa osam. Odličan je bio i Nenad Čavić sa pet. Na golu je Nikola Zorić zaustavio 12 udaraca gostima s juga Srbije. Kod Želje, najbolji je bio Sava Radovanović sa sedam pogodaka, koliko je delo i Filipa Kostića. Golmani samo pet odbrana, a najviše tri je imao veteran Miroslav Kocić.
ARKUS LIGA – 8. KOLO
Subota
Dinamo Pančevo – Železničar 41:27 (22:15)
Dubočica – Crvena zvezda 33:29 (16:20)
Jugović – Lavovi 35:30 (17:13)
Nedelja
18.00: Partizan – Šamot
18.00: Loznica – Radnički Kragujevac
Ponedeljak
18.00: Vojvodina – Metaloplastika