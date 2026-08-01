Zvezda upalila motore: Obradoviću propao angažman u Izraelu, ostaje u Ljutice Bogdana
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 14:14
Nenad Maksić izvršio prozivku na Marakani. I ove sezone skromne ambicije crveno-belih rukometaša
Nova sezona – stare, skromne ambicije rukometaša Crvene zvezde, da se preživi do nekih boljih dana koji nikako da dođu. Ni u narednom šampionatu ARKUS lige se ne očekuju veliki dometi crveno-belih. Opstanak je prioritetni cilj, a teško će ući u borbu za plej-of, Evropu i Regionalnu ligu (prva četiri kluba).
Nekadašnji igrač Zvezde, koji je osvojio poslednju titulu crveno-belih davne 2008. godine, Nenad Maksić, preuzeo je kormilo od Andreje Vukojevića, koji se vratio u Izrael i predvodiće ženski tim Hapoel Ašdoda.
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Zvezda će imati mlađi tim naredne sezone. Dovela je petoricu novajlija: kadetske reprezentativce, pivotmena Momčila Simića i desnog beka Stefana Stojinovića iz Metaloplastike (prošlu polusezonu branili boje niškog Železničara), golmana Vanju Damjanovića iz Metaloplastike, srednjeg beka Filipa Miloševića iz Lavova (bio pod ugovorom sa Partizanom) i nešto iskusnijeg povratnika u Ljutice Bogdana posle tri godine, levo krilo Uroša Simića, u prošlom šampionatu igrača Vranja.
Problem za Zvezdu je teška povreda kružnog napadača Momčila Simića, koji je pokidao prednji ukršteni ligament kolena u junu i neće ga biti na terenu sigurno do marta-aprila naredne godine, dok se od iste povrede oporavlja i desni bek Marko Isailović.
Od igrača iz prošle sezone, klub je napustio veteran na golu Nemanja Marjanović, koji je potpisao za izraelski Hapoel Arad. U isti klub je trebalo da ide i levi bek Nemanja Obradović, ali je transfer propao, pa je nekadašnji reprezentativac Srbije ostao u crveno-belom dresu. Počeo je prvog dana avgusta pripreme na stadionu „Rajko Mitić”.
Zvezda je prošle godine bila na kraju ARKUS lige šesta sa Vukojevićem na kormilu, dok je prvi deo ARKUS lige završila kao “fenjeraš” i pretilo joj je ispadanje iz lige prvi put u istoriji.