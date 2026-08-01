Zvezda upalila motore: Obradoviću propao angažman u Izraelu, ostaje u Ljutice Bogdana

Nova sezona – stare, skromne ambicije rukometaša Crvene zvezde, da se preživi do nekih boljih dana koji nikako da dođu. Ni u narednom šampionatu ARKUS lige se ne očekuju veliki dometi crveno-belih. Opstanak je prioritetni cilj, a teško će ući u borbu za plej-of, Evropu i Regionalnu ligu (prva četiri kluba).

Nekadašnji igrač Zvezde, koji je osvojio poslednju titulu crveno-belih davne 2008. godine, Nenad Maksić, preuzeo je kormilo od Andreje Vukojevića, koji se vratio u Izrael i predvodiće ženski tim Hapoel Ašdoda.