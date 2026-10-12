Zvezdu nosile Delije u Nišu, kroz iglene uši do dva boda i evropskih snova

Posle tajm-auta trenera Milana Kosanovića traljavo su rukometaši Železničara odigrali poslednji napad, a robusni pivotmen Filip Kostić je napravio faul i sve je bilo gotovo. Teško izvojevana dva boda Zvezde koja je posle mnogo godina na mestu koje vodi u plej-of i Evropu. Ipak, crveno-bele tek u nastavku čekaju utakmice s jačim timovima poput Dubočice, Dinama, Metaloplastike, Vojvodine i Partizana.

Igrao se gol za gol u poslednjih 15 minuta. Posle pogotka sa bele tačke Viktora Matičića , a pre toga je put u svlačionicu zbog crvenog kartona poslat Đorđe Pisarić , Zvezda je povela sa 27:25 na minut i 45 sekundi pre kraja. Činilo se da je gotovo, ali je Vojin Mišić smanjio, a onda je jedan od najboljih igrača Beograđana Miloš Pavlović napravio veliku grešku, probijanje, i ostavio Nišlijama šansu za bod.

Železničar je na mala vrata dobio mesto u eliti, umesto Vranja koje je odustalo od takmičenja. Nisu Nišlije spremne ušle u sezonu, pa su i dalje bez pobede, sa samo jednim bodom, glavni kandidati za ispadanje.

Odličnu partiju protiv bivšeg kluba je odigrao srednji bek Sava Radovanović koji je pre dve-tri nedelje stigao u Niš iz Šamota.

Igrač utakmice bio je golman Zvezde Stefan Ćorović sa 13 odbrana. Najefikasniji je bio iskusni Viktor Matičić koji je bio nepogrešiv sa sedam metara– 6/6. Miloš Popović je pogodio pet puta, dok je odličan na desnom krilu bio i Aleksandar Antić sa četiri pogotka. Nemanja Obradović i Strahinja Brkić pogodili su mrežu Nišlija po tri puta.

Pominjani Sava Radovanović je bio najefikasniji igrač utakmice sa sedam pogodaka. Pratili su ga Vojin Mišić sa šest, a po četiri su delo Filipa Kostića, Danila Živkovića i Đorđa Spasića. Najveće pojačanje kluba sa juga Srbije, nekadašnji igrač Partizana i Metaloplastike, Đorđe Pisarić, nije imao dan, šutirao je 0/5. Ni golmani se nisu proslavili - samo sedam intervencija, šest Darka Stošića, a jedna veterana Miroslava Kocića.

Treba naglasiti da se Zvezda osećala kao kod kuće u Nišu. Tokom celog meča tim Nenada Maksića imao je huk s tribina 300–400 Delija. Takvu podršku rukometaši crveno-belih nisu imali decenijama u Šumicama, koje su prazne kada igra poljuljani velikan iz Ljutice Bogdana.

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ARKUS LIGA – 5. KOLO

Petak

Lavovi – Partizan 27:40 (14:24)

Subota

Jugović – Dinamo Pančevo 19:24 (8:10)

Šamot – Metaloplastika 31:31 (15:15)

Loznica – Dubočica 32:32 (16:16)

Radnički Kragujevac – Vojvodina 33:31 (16:14)

Ponedeljak

Železničar Niš – Crvena zvezda 26:27 (15:11)