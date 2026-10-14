Gotovo: Gael Monfis završio karijeru

To što je potvrda stigla od antidoping agencije ne znači da je Monfis pao na nekom testu ili slično, već zbog toga što je Francuz sam tražio da bude stavljen na listu penzionisanih igrača. A, kada je teniser u penziji, onda ne ide više na doping testove.

Monfis je bio prijavljen za turnir u Lionu, a onda za masters u Parizu, međutim, ostaće upisano da mu je poslednji meč u karijeri bio u drugom kolu US opena, gde je izgubio od Lernera Tijena.

Francuski as je karijeru završio sa 13 titula, 35 odigranih finala i šestim mestom kao najboljim renkingom. Najveći „krvnik“ na terenu bio mu je Novak Đoković koji ga je pobedio u svih 20 međusobnih mečeva!