Poslednja prepreka za Novaka Đokovića na putu do podviga koji više od pola veka nikome nije pošao za rukom u muškom tenisu. Do istorije i kalendarskog grend slema ga dele tri seta protiv drugog tenisera sveta Danila Medvedeva, čoveka koji je na putu do finala izgubio samo jedan set.

Poslednji put Đoković i Medvedev sastali su se u finalu Australijan opena ove godine, a prvi reket sveta počistio je Rusa sa terena maksimalnim razultatom za manje od dva sata igre. Nadmo se tom scenariju večeras.

