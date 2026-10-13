Novak "visi" za Završni masters
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 10:17
Problem pravi Aleks de Minor
Sve je počelo savršeno da se namešta kada je Novak Đoković osvojio ATP 500 turnir u Pekingu. Vratio se među deset najboljih na svetu, skočio na devetu poziciju u ATP trci, a Janik Siner objavio da je sezona za njega gotova. Dakle, uoči mastersa u Šangaju i Parizu, srpski as je bio na poziciji koja mu garantuje učešće na Završnom mastersu u Torinu.
Ali u svega nekoliko dana, stvari su se promenile. Đoković je doživeo ranu eliminaciju u Šangaju i već u 2. rundi ispao od Huberta Hurkača, a njegov glavni takmac u borbi za plasman za turnir najbolje osmorice u sezoni, Aleks de Minor napravio je iskorak u Šangaju. Australijanac je jutros preko Karena Hačanova (2:0 /6:3, 6:4/) obezbedio četvrtfinale i skok preko Đokovića u ATP trci.
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De Minor trenutno 2.880 bodova u 2026. godini dok je Đoković na 2.840. Ukoliko u četvrtfinalu pobedi boljeg iz duela dvojice Aleksandera, Zvereva i Bublika, razlika će postati drastičnija.
Dakle, ukoliko želi da zaigra u Torinu i pojuri osmu titulu na Završnom mastersu, Đoković bi morao da napravi ozbiljan rezultat u Parizu čiji masters traje od 2. do 8. novembra, a pritom da prati rezultate De Mionora, ali i još nekolicine konkurenata poput Rafe Hodara, Tejlora Frica, Jakuba Menšika, Tomija Pola, Feliksa Ožea Aljasima...
Đoković je rekorder sa sedam titula Završnog mastersa, Rodžer Federer ima jednu manje, a od aktivnih tenisera Aleksander Zverev je dovstruki osvajač, Janik Siner podigao pehar prošle sezone, dok su Stefanos Cicipas i Danil Medvedev pobeđivali 2019, odnosno 2020. godine. Dakle, Novakov rekord neće biti ugrožen u skorije vreme.