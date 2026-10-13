Novak "visi" za Završni masters

Sve je počelo savršeno da se namešta kada je Novak Đoković osvojio ATP 500 turnir u Pekingu. Vratio se među deset najboljih na svetu, skočio na devetu poziciju u ATP trci, a Janik Siner objavio da je sezona za njega gotova. Dakle, uoči mastersa u Šangaju i Parizu, srpski as je bio na poziciji koja mu garantuje učešće na Završnom mastersu u Torinu.

Ali u svega nekoliko dana, stvari su se promenile. Đoković je doživeo ranu eliminaciju u Šangaju i već u 2. rundi ispao od Huberta Hurkača, a njegov glavni takmac u borbi za plasman za turnir najbolje osmorice u sezoni, Aleks de Minor napravio je iskorak u Šangaju. Australijanac je jutros preko Karena Hačanova (2:0 /6:3, 6:4/) obezbedio četvrtfinale i skok preko Đokovića u ATP trci.