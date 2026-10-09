Đoković zavladao Pekingom, pa u Šangaju ispao u drugom kolu: Hurkač lako do pobede nad GOAT-om

Bio je ovo deveti susret Srbina i Poljaka i u dosadašnjim mečevima Novak je vodio sa 8:0. Konačno je Hurkač uspeo da pobedi najboljeg svih vremena, i to prilično dominantno i komforno.

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Ono što Hurkač inače radi dobro, radio je i danas. Servirao je izvanredno, ali pored toga utisak je da se on za sve pitao. Imao je više vinera, kao i neiznuđenih grešaka. Prosto je Đoković zavisio od Poljaka, odnosno hoće li on pogoditi forhend ili ne. Osim što je u trećem gemu srpski teniser imao dve brejk lopte, nije ozbiljnije pripretio rivalu.

Hurkač je u finišu prvog seta pritisnuo Đokovića i oduzeo mu servis, a samim tim je i poveo sa 1:0 u setovima. Novak se mučio fizički, imao je nekih problema, žalio se svom timu da se trese i da razmišlja o predaji. Generalno kao da nije imao energije, udarao se reketom po butinama ne bi li aktivirao noge, no ništa mu nije pomoglo.