Đoković zavladao Pekingom, pa u Šangaju ispao u drugom kolu: Hurkač lako do pobede nad GOAT-om
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 13:38
Komplikuje se situacija oko Đokovićevog učešća na Završnom mastersu u Torinu
Posle poraza u Sinsinatiju i Njujorku, zaista je prijalo gledati Novaka Đokovića kako dominira u Pekingu i osvaja 102. titulu u karijeri. No, samo tri dana nakon finala u Pekingu, usledilo je drugo kolo u Šangaju.
Đokovićev protivnik bio je Hubert Hurkač, 34. teniser sveta. Nadigrao je Novak dosta bolje rangirane igrače u Pekingu, međutim evidentno se ispraznio. Imao je i fizičkih problema, falilo je energije, a sve to na kraju je dovelo do poraza - 4:6, 3:6 za 87 minuta.
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Bio je ovo deveti susret Srbina i Poljaka i u dosadašnjim mečevima Novak je vodio sa 8:0. Konačno je Hurkač uspeo da pobedi najboljeg svih vremena, i to prilično dominantno i komforno.
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Ono što Hurkač inače radi dobro, radio je i danas. Servirao je izvanredno, ali pored toga utisak je da se on za sve pitao. Imao je više vinera, kao i neiznuđenih grešaka. Prosto je Đoković zavisio od Poljaka, odnosno hoće li on pogoditi forhend ili ne. Osim što je u trećem gemu srpski teniser imao dve brejk lopte, nije ozbiljnije pripretio rivalu.
Hurkač je u finišu prvog seta pritisnuo Đokovića i oduzeo mu servis, a samim tim je i poveo sa 1:0 u setovima. Novak se mučio fizički, imao je nekih problema, žalio se svom timu da se trese i da razmišlja o predaji. Generalno kao da nije imao energije, udarao se reketom po butinama ne bi li aktivirao noge, no ništa mu nije pomoglo.
Hurkač je apsolutno dominirao u drugom setu. Njegovi gemovi su trajali jedva duže od minuta, dok se Novak mučio i poklekao u četvrtom gemu. Hurkač je potvrdio brejk i poveo sa 4:1 i sve je tada bilo jasno. Đoković čak nije hteo ni da pravi pauzu između gemova, dok je Poljak sedeo Novak ga je čekao, kao da je želeo samo što pre da se završi meč.
Probala je publika da ga podigne i uspela je. Nije se Novak potpuno predao, osvojio je još dva gema do kraja, ali realno nije imao šansu da napravi preokret.
Srbija je sada ostala bez predstavnika u Šangaju jer su pre Đokovića ispali Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Što se Hurkača tiče on će u narednom kolu igrati sa boljim iz duela Ji Džou - Lorenco Muzeti.
Što se tiče Novakovog plasmana na Završni turnir, sada se situacija komplikuje, a rasplet ćemo dobiti u nedeljama pred nama. Đokovića očekuje učešće na mastersu u Parizu, a pre toga će igrati na egzibicionom turniru u Rijadu.