Pobeda lepog vaspitanja i tišine u bučnom svetu: Sabalenka dramila i sagorela u sopstvenom teatru

Sam meč je bio verno ogledalo njihovih karaktera, hronika tihe, ali surove egzekucije. Ribakina je u meč ušla onako kako jedino ume: staloženo, sa fokusom koji nekad podseća na meditaciju. Prvi set je rešila u svoju korist sa 6:4. Dok je Elena mirno hodala između poena, sa druge strane mreže već su se videli prvi znaci unutrašnjeg sagorevanja i bespomoćnih pogleda ka loži.

Ipak, u drugom setu, taj bučni uragan je uspeo da pronađe pukotinu. Sabalenka je igrala na pogon čistog adrenalina, vrištala je nakon svakog vinera i na mišiće, uz mnogo drame, iščupala set sa 7:5. To je bio trenutak kada bi većina igračica podlegla pritisku, ušla u rat sa njujorškom publikom ili počela da imitira histeriju protivnice. Ali ne i Ribakina. Ona je samo sela na svoju klupu, uzela gutljaj vode i sačuvala svoj unutrašnji mir. Njena blagost je samo čekala pravi trenutak.

U odlučujućem setu, Sabalenkin teatar je definitivno kapitulirao pred Eleninom otmenošću. Ribakina je ubacila u brzinu hladnokrvne šampionke. Sa dva brza brejka i nedodirljivim servisima, ekspresno je povela sa 5:2, ostavljajući protivnicu u potpunoj nemoći.

Što je Sabalenka više dramila, to je Ribakina bila tiša. Što je Beloruskinja više pokušavala da napravi šou od meča, to je kazahstanska teniserka bivala preciznija. Kada je pala poslednja meč lopta za konačnih 6:2, svet bi očekivao dramatičan krik ili teatralan pad na beton nove vladarke planete. Umesto toga, dobili smo čistu gracioznost. Ribakina je uputila blag, skoro stidljiv osmeh, dostojanstveno pružila ruku protivnici na mreži i prefinjeno se poklonila publici.

U noći kada je osigurala tron sa preko 2.000 bodova prednosti i kući odnela rekordnih 5.500.000 dolara, Elena Ribakina je održala lekciju celoj planeti. Pokazala je da se do krova sveta može stići sa manirima i lepim vaspitanjem u koferu. Jeftina drama je izgorela u sopstvenom teatru.