Rodik u centar: Priča se mogu li Alkaras i Siner da stignu Đokovića, a sa 20 godina im otkazuju tela

Nekada sjajni američki teniser Endi Rodik, sada analitičar u belom sportu, osvrnuo se na zdravstvene probleme koji su mučili tokom godine Španca i Italijana.

“Zbog njihove briljantnosti na terenu krenule su priče da li će osvojiti 12, 15 grend slemova, da li neki od njih dvojice može da stigne, kao što su to radile ikone ovog sporta, Velika trojka. Ali Sineru je telo otkazalo na Rolan Garosu. Uspeo je potom da osvoji Vimbldon, tako da znamo kako izgleda kada je na vrhunskom nivou. Međutim, da bi se stiglo do panteona, telo mora da izdrži veoma dug period”, pričao je Rodik u svom podkastu.

Podsetio je Amerikanac na Đokovića, Nadala, Federera i Serenu Vilijams.

“Stvar koja me fascinira kod njih je koliko su dugo bili na vrhunskom nivou. Koliko su njihova tela izdržala. Ostavimo po strani veštinu, mentalitet, sposobnost igranja pod pritiskom. Pogledajmo samo koliko su pute prešli ciljnu ravninu samo zahvaljujući snazi svoga tela”.

Poentirao je Rodik:

“Vidimo da to nije lako. Mislim da se to vidi kod Karlosa i Janika ove godine: nakon tri-četiri izvrsne sezone i najboljeg tenisa na svetu, račun je došao na naplatu”, poručio je Rodik.