Sabalenka: Đoković me je preklinjao... Legendo, pomoći ću ti
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 03:54
Uvek šaljiva beloruska teniserka
Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije se baš dobro proveo u Sinsinatiju jer je na startu mastersa u Sjedinjenim Američkim Državama ispao od argentinskog tenisera Tijaga Agustina Tirantea. Uspeo je Argentinac da napravi preokret kada su krenuli fizički i zdravstveni problemi za srpskog igrača, koji će opet na kratak odmor, pa onda sledi US open.
Tamo će osim singla igrati pre početka poslednjeg grend slema i mešoviti dubl, i to u paru sa najboljom teniserkom sveta, Arinom Sabalenkom.
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Poznato je da su dobri prijatelji i da vole da teraju šalu zajedno, tako da sada ima logike da njih dvoje igraju zajedno u Njujorku. Biće možda i jedni od favorita, s obzirom da se radi o svetskoj broj jedan i najboljem u istoriji belog sporta, mada kada pogledate kako se i on i ona odnose prema tome, više će biti zabavno nego ozbiljno.
Posle pobede nad Talijom Gibson u Sinsinatiju, Arina Sabalenka dobila je pitanje od voditeljke – ko je koga zvao da igraju zajedno?
"Pa znate kako, Novak me je preklinjao da igram sa njim... Rekla sam mu - znaš šta? Pomoći ću ti, legendo. Hajde da se zabavimo i da pokušamo da osvojimo titulu. Istina je sve. Igraćemo zajedno. Biće baš zabavno. Veoma sam uzbuđena", kaže Beloruskinja.
Đoković je i prošle godine bio deo miks dubla, kada mu je partnerka bila Olga Danilović, ali će ovoga puta deliti teren sa prvoplasiranom igračicom WTA liste. Njihov tandem već sada privlači ogromnu pažnju, jer će publika imati priliku da gleda jednog od najboljih tenisera u istoriji u paru sa aktuelnom kraljicom ženskog tenisa.
Takmičenje u mešovitim dublovima igraće se od 24. do 26. avgusta, nekoliko dana pre početka glavnog žreba US opena.