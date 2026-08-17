Sabalenka: Đoković me je preklinjao... Legendo, pomoći ću ti

Poznato je da su dobri prijatelji i da vole da teraju šalu zajedno, tako da sada ima logike da njih dvoje igraju zajedno u Njujorku. Biće možda i jedni od favorita, s obzirom da se radi o svetskoj broj jedan i najboljem u istoriji belog sporta, mada kada pogledate kako se i on i ona odnose prema tome, više će biti zabavno nego ozbiljno.

Posle pobede nad Talijom Gibson u Sinsinatiju, Arina Sabalenka dobila je pitanje od voditeljke – ko je koga zvao da igraju zajedno?

"Pa znate kako, Novak me je preklinjao da igram sa njim... Rekla sam mu - znaš šta? Pomoći ću ti, legendo. Hajde da se zabavimo i da pokušamo da osvojimo titulu. Istina je sve. Igraćemo zajedno. Biće baš zabavno. Veoma sam uzbuđena", kaže Beloruskinja.