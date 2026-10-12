Senzacija u Šangaju - ispao Alkaras! Šta se upravo dogodilo? Zizu, ti reci nama...

Nižu se iznenađenja u Šangaju, jedno za drugim. Posle Novaka Đokovića, učešće na kineskom mastersu završio je i Karlos Alkaras!

Sedmostrukog grend slem šampiona je u trećem kolu turnira u Šangaju eliminisao 39. teniser sveta Zizu Bergs, režiravši prvoklasnu senzaciju, i to u dva seta – 7:5, 7:6(4). Ovaj trijumf, ostvaren za tek nešto više od dva sata borbe, nesumnjivo je najveći u karijeri 27-godišnjeg Belgijanca, koji će tako drugu uzastopnu sezonu igrati osminu finala u najnaseljenijem kineskom gradu.