Senzacija u Šangaju - ispao Alkaras! Šta se upravo dogodilo? Zizu, ti reci nama...
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 16:01
Bergs ostvario pobedu karijere izbacivši španskog tenisera u trećem kolu kineskog mastersa
Nižu se iznenađenja u Šangaju, jedno za drugim. Posle Novaka Đokovića, učešće na kineskom mastersu završio je i Karlos Alkaras!
Sedmostrukog grend slem šampiona je u trećem kolu turnira u Šangaju eliminisao 39. teniser sveta Zizu Bergs, režiravši prvoklasnu senzaciju, i to u dva seta – 7:5, 7:6(4). Ovaj trijumf, ostvaren za tek nešto više od dva sata borbe, nesumnjivo je najveći u karijeri 27-godišnjeg Belgijanca, koji će tako drugu uzastopnu sezonu igrati osminu finala u najnaseljenijem kineskom gradu.
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Prošle sezone, Bergs je u Šangaju dobacio do četvrtfinala kada ga je izbacio Novak Đoković. Da bi i ove godine ponovio taj uspeh, prvo će u osmini finala morati da eliminiše Tomija Pola.