TRANSFERI (četvrtak, 13. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

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- Rejndersu 100.000.000 za pet godina, Milanu svi bonusi. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Vlahović tri godine u Bešiktašu. Opširnije OVDE.

- Mančester Siti dogovorio prodaju Tidžanija Rejndersa! Opširnije OVDE.

- Borusija ponudila 55.000.000 za El Malu. Opširnije OVDE.

- Argentinac od 25.000.000 stigao u Frencu. Opširnije OVDE.

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- Deko ima opcije B i C ako ne uspe sa Alvarezom. Opširnije OVDE.

- Galata imuna na 130.000.000 za Osimena. Opširnije OVDE.

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- Totijevo "dete" stiže u Lacio kao kapitalac leta. Opširnije OVDE.

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- Vladan Milojević predstavljen u novom klubu. Opširnije OVDE.

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- Rosić produžio ugovor sa Vojvodinom. Opširnije OVDE.

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