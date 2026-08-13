TRANSFERI (četvrtak, 13. avgust)
čet. 13.08.26. | 16:42
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Albert Rijera novi trener Crvene zvezde. Opširnije OVDE.
- Siti testira Čelsi sa 120.000.000 za Enca. Opširnije OVDE.
- Rejndersu 100.000.000 za pet godina, Milanu svi bonusi. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Vlahović tri godine u Bešiktašu. Opširnije OVDE.
- Mančester Siti dogovorio prodaju Tidžanija Rejndersa! Opširnije OVDE.
- Borusija ponudila 55.000.000 za El Malu. Opširnije OVDE.
- Argentinac od 25.000.000 stigao u Frencu. Opširnije OVDE.
- Hetafe ozvaničio dva kapitalca pred Partizan. Opširnije OVDE.
- Deko ima opcije B i C ako ne uspe sa Alvarezom. Opširnije OVDE.
- Galata imuna na 130.000.000 za Osimena. Opširnije OVDE.
- Na pomolu treći, veliki transfer BiH fudbala. Opširnije OVDE.
- Totijevo "dete" stiže u Lacio kao kapitalac leta. Opširnije OVDE.
- Buongiorno Italia: Presek stanja na italijanskoj pijaci. Opširnije OVDE.
- Vladan Milojević predstavljen u novom klubu. Opširnije OVDE.
- Stojanović sa Brda u Rijad. Opširnije OVDE.
- Nemanja Radoja u Grčkoj. Opširnije OVDE.
- Rosić produžio ugovor sa Vojvodinom. Opširnije OVDE.
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