BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ATALANTA - VENECIJA (tip 1, kvota 1,55) - početak 18.30 MOZZART RELAX

Gosti imaju katastrofalan start, pet poraza u pet utakmica u Seriji A, ali i Atalanta ne blista, ima tri uzastopna poraza u mečevima za bodove. Ipak, za očekivati je da ekipa iz Bergama dobije meč pred svojim navijačima. Zanimljivo je da Venecija do tri poslednja poraza u gostima nije imala poraz na strani od početka godine.

PAOK - KALAMATA (tip 1, kvota 1,22) - početak 17.00

PAOK ima velike ambicije u ovoj sezoni, a u 6. kolu prvenstva Grčke dočekuje uzdrmanu Kalamatu. Ekipa iz Soluna je u nizu od tri uzastopne pobede u prvenstvenim i kup utakmicama, dok je Kalamata bez pobede na poslednja dva meča, ali i na četiri gostovanja u nizu.

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LUDOGOREC - ARDA (tip 1, kvota 1,43) - početak 19.00

Ekipa iz Razgrada je neporažena kod kuće od kraja aprila, a u nizu je i od devet utakmica bez poraza u svim takmičenjima (šest pobeda i tri remija). U goste im dolazi Arda koja je u poslednja tri kola prvenstva Bugarske upisala dva poraza i remi.

KOVENTRI - NJUKASL (tip 2, kvota 2,15) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Izabranici Frenka Lamparda su pre međunarodne pauze, uspeli da zabeleže prvu pobedu u novoj sezoni posle četiri poraza u nizu, ali i prvi trijumf u elitnoj diviziji u Engleskoj posle 25 godina. Njukasl je pred pauzu bio bolji od Hala i pobedom može da dođe i do četvrte pozicije na tabeli. OVDE pročitajte više o ovoj utakmici.

ELFSBORG - HALMŠTAD (tip 1, kvota 1,32) - početak 19.00

Utakmica 23. kola u Alsvenskan. Domaćin želi visoku poziciju i može se reći da je u veoma dobroj formi jer ima četiri pobede, remi i poraz u poslednjih šest utakmica za bodove. Gosti su poslednji na tabeli, ali i dve pobede u poslednja četiri kola. Kec je ipak realna opcija.

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