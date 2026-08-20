Briž hoće tamnoputog Srbina
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 21:29
Aleksandre Stanić na meti belgijskog velikana
Možda nije poznat u našoj javnosti toliko Aleksandre Stanić - koga mnogi više odmila zovu Aleksandar - ali sada je vreme da svi saznaju ko je srpski džin, izuzetno talentovan napadač. Tamnoputi fudbaler ima srpske korene jer mu je otac Srbin, pa mladi fudbaler može slobodno da se okarakteriše kao naše gore list jer ima naš pasoš. Samo još kada bi izabrao da igra za nas... To je tema za neke druge prilike, sada se priča o transferu karijere koji bi mogao da napravi ovog leta i predstavi se ne samo nama u Srbiji, već i čitavom fudbalskom svetu.
Za Stanića je zainteresovan Klub Briž, koji je krenuo po potpis 21-godišnjeg fudbalera Lirsa i kako prenosi dobro obavešteni ekspert za belgijski fudbal Saša Tavolijeri, ozbiljno je. Klub Briž ima konkurenciju neimenovanog švajcarskog tima, mada deluje da je belgijski velikan bliži njegovom potpisu. Razvijaće se ova transfer priča, ima nešto više od deset dana do kraja prelaznog roka, pa treba očekivati svašta na ovu temu.
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Ne bi bio ni prvi Srbin koji bi ovog leta potpisao za belgijski tim jer su iz Lucerna doveli mladog 18-godišnjeg napadača Andreja Vasovića za 6.000.000 evra, s tim što bi ceo transfer sa bonusima mogao da dostigne i granicu od 8.500.000 evra. I on je srpskog porekla, igrao je do sada za omladinske selekcije Švajcarske i trenutno se ne pominje kao potencijalni reprezentativac naše države, ali svakako ne treba nikada otpisivati ništa unapred kada su u pitanju igrači koji imaju naš pasoš. Bilo bi zanimljivo da u jednom velikanu imamo dvojicu naših napadača koji nisu ni dobili nikakve signale iz Srbije, a možda bi baš to mogao da bude alarm da se naš Savez pokrene i proba da privoli dvojac da obuče dres Orlova.
Inače, da se vratimo na slučaj Stanića, koji je u ovom trenutku zanimljiviji našoj javnosti jer smo sve oko Vasovića već obradili. Aleksandre ima dva pasoša, belgijski pošto je u toj zemlji rođen (konkretno u Briselu), te srpski zbog oca. Svojevremeno je odigrao četiri utakmice za kadetsku reprezentaciju Belgije, a prošle sezone je plasman Šarlroe u kvalifikacije za Ligu konferencije proslavljao sa tadašnjim saigračem Nikolom Štulićem tako što su se zajedno slikali sa srpskom zastavom. To je makar jedan dobar signal na temu Srbije.
Kao član Lirsa nije se baš izborio za mesto u prvom timu, igrao je i u trećoj ligi, ali je zato na 28 utakmica dao 14 golova u nižem rangu i za mladi tim prošle sezone. U Belgiji je igrao za razne mlađe selekcije, od Tubizea, preko Anderlehta i Antverpena, do Lokerena, Mehelena i italijanske Pize.
Zanimljiv je jer je visok 198 centimetara i sjajno se kreće za tu visinu i konstituciju.