Briž hoće tamnoputog Srbina

Možda nije poznat u našoj javnosti toliko Aleksandre Stanić - koga mnogi više odmila zovu Aleksandar - ali sada je vreme da svi saznaju ko je srpski džin, izuzetno talentovan napadač. Tamnoputi fudbaler ima srpske korene jer mu je otac Srbin, pa mladi fudbaler može slobodno da se okarakteriše kao naše gore list jer ima naš pasoš. Samo još kada bi izabrao da igra za nas... To je tema za neke druge prilike, sada se priča o transferu karijere koji bi mogao da napravi ovog leta i predstavi se ne samo nama u Srbiji, već i čitavom fudbalskom svetu.

Za Stanića je zainteresovan Klub Briž, koji je krenuo po potpis 21-godišnjeg fudbalera Lirsa i kako prenosi dobro obavešteni ekspert za belgijski fudbal Saša Tavolijeri, ozbiljno je. Klub Briž ima konkurenciju neimenovanog švajcarskog tima, mada deluje da je belgijski velikan bliži njegovom potpisu. Razvijaće se ova transfer priča, ima nešto više od deset dana do kraja prelaznog roka, pa treba očekivati svašta na ovu temu.