Čumić u crno-belom: Tri puta sam bio pred potpisom, plašio sam se da ni sada neću preći u Partizan

Rođeni Užičanin je uspešno prošao medicinske preglede i zadužio dres sa brojem 27, a potom je izneo svoje prve utiske i otkrio da je i ranije bio veoma blizu Humske.

“Jako sam srećan i zadovoljan sto sam konačno potpisao za Partizan. Tri puta sam bio pred potpisom, koliko se odužilo plašio sam se da i ovoga puta neću obući dres Partizana, ali na upornost kluba i moju uspeli smo da nađemo zajednički jezik sa Rubinom. Srećan sam što sam danas ovde”, rekao je nekadašnji igrač Slobode, Metalca, Radničkog iz Niša, Vojvodine i Olimpijakosa.

Ambicije u novom klubu će biti najviše moguće.

“Partizan uvek treba da ide na najveće ciljeve i od kluba kao što je Partizan se uvek očekuju trofeji. Svi mi treba ka tome da težimo i da vratimo Partizan gde mu je mesto! Od mene navijači mogu da očekuju uvek 100% na terenu i nadam se što više golova, asistencija i pobeda u crno-belom dresu”, dodao je Čumić.

Nikola Čumić je u Partizan stigao iz Rubina, za koji je odigrao 54 utakmica i postigao tri gola, uz pet asistencija.