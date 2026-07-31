Cvetkovićev diplomatski razgovor posle velike evropske noći
Vreme čitanja: 3min | pet. 31.07.26. | 09:49
Srbin junak Anderlehta u pobedi nad Hamarbijem (3:1) u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali nije želeo da privlači pažnju pred novinarskim kamerama
Nema nikakve dileme da je 19-godišnji Nišlija Mihajlo Cvetković jedan od najtalentovanijih fudbalera koje Srbija trenutno ima. Nije uopšte čudno to što je novi sportski direktor Anderlehta Antoan Sibijerski više puta od dolaska na tu funkciju pre nekoliko meseci rekao da mu je plan da gradi tim oko mladog napadača, a svoj kvalitet nekadašnji fudbaler Čukaričkog dokazao je i u četvrtak uveče, kada je bio junak briselskog velikana u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Anderleht je u revanš meču pred svojim navijačima bio na konopcima na poluvremenu. Posle 1:1 u Švedskoj gubio je od Hamarbija sa 0:1 i generalno je bio loš na terenu. Tokom pauze trener Vitor Bruno je uveo Cvetkovića u igru, a agresivni i neprestano borbeni Srbin je pravio mnogo problema Šveđanima, kako utrčavanjima, tako i kada protivnik pokušava da započne akciju. Epilog je bio da je Anderleht izjednačio posle samo dva minuta od njegovog ulaska, Cvetković je zatim postigao gol za 2:1, da bi na kraju Anderleht slavio sa 3:1 i tako prošao u 3. kolo.
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Razumljivo, odmah posle utakmice novinari su opkolili Cvetkovića, kojeg su svi belgijski mediji istakli kao igrača utakmice. Jedno od pitanja bilo je to da li se posle svih izjava Sibijerskog na početku sezone iznenadio što je obe utakmice sa Hamarbijem počeo sa klupe. Odgovor je bio diplomatski.
“Nisam iznenađen ulogom rezerviste. Trudim se da radim najbolje što mogu, a ostalo je izbor trenera”, kazao je kratko Cvetković.
20.30: (2,25) Klub Briž (3,40) Union Sen Žiloaz (3,20)
Novinari su zatim konstatovali da je on promenio tok meča i bio junak Anderlehta, ali mladi napadač ponovo nije želeo da privlači pažnju na sebe.
“Ne, ne bih rekao da sam promenio utakmicu. Čitav tim je bio neverovatan. Celoj ekipi pripada ova pobeda, a ne samo meni. Takođe, navijači su bili sjajni, napravili su lepu atmosferu”.
Ipak, belgijski novinari su insistirali na tome da je Cvetković heroj. Krenuli su da mu pobrojavaju sve pozitivno što je uradio za tih 45 minuta na terenu.
“Okej, vi to možete da kažete, ja ne mogu. Tim je pobedio danas, igrali smo zajedno od prvog minuta. U drugom poluvremenu smo pokazali kvalitet koji posedujemo”, insistirao je Cvetković.
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Tokom tog izlaganja u blizini se našao i Anderlehtov trener Bruno, koji se našalio kako će Nišlija svaki meč da mu kreće sa klupe, ako će već ovako da reaguje kada uđe na teren. Posle toga, tema je bila da li bi za Anderleht bilo bolje da se vrati na prošlogodišnju formaciju 4-4-2, kako bi Cvetković imao sigurno mesto u napadu, jer protiv Hamarbija Ljubičasti su igrali u formaciji 4-3-2-1. Mladi napadač ni tu nije želeo da se ističe, već je ponovio – sve je na treneru.
“Meni je svejedno. Imam dobro razumevanje sa Danijem, ali i sa Bertaćinijem, Degrifom ili Strejkensom. Zaista mi ne pravi razliku”, uverava Cvetković.
Skromni Nišlija više voli da priča na terenu nego pred kamerama. Ponekad to ume da bude i bolje. Svakako, neće moći dugo da uživa u svom nastupu protiv Hamarbija, jer već narednog četvrtka ga čeka gostovanje PAOK-u u Solunu, a zatim tri dana kasnije otpočeće i takmičenje u prvenstvu Belgije, susretom sa La Luvjerom u Briselu. Samo neka nastavi ovako kako je započeo sezonu...
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20.30: (2,25) Klub Briž (3,40) Union Sen Žiloaz (3,20)
***Kvote su podložne promenama