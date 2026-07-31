Cvetkovićev diplomatski razgovor posle velike evropske noći

Nema nikakve dileme da je 19-godišnji Nišlija Mihajlo Cvetković jedan od najtalentovanijih fudbalera koje Srbija trenutno ima. Nije uopšte čudno to što je novi sportski direktor Anderlehta Antoan Sibijerski više puta od dolaska na tu funkciju pre nekoliko meseci rekao da mu je plan da gradi tim oko mladog napadača, a svoj kvalitet nekadašnji fudbaler Čukaričkog dokazao je i u četvrtak uveče, kada je bio junak briselskog velikana u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Anderleht je u revanš meču pred svojim navijačima bio na konopcima na poluvremenu. Posle 1:1 u Švedskoj gubio je od Hamarbija sa 0:1 i generalno je bio loš na terenu. Tokom pauze trener Vitor Bruno je uveo Cvetkovića u igru, a agresivni i neprestano borbeni Srbin je pravio mnogo problema Šveđanima, kako utrčavanjima, tako i kada protivnik pokušava da započne akciju. Epilog je bio da je Anderleht izjednačio posle samo dva minuta od njegovog ulaska, Cvetković je zatim postigao gol za 2:1, da bi na kraju Anderleht slavio sa 3:1 i tako prošao u 3. kolo.