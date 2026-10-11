Da li je PAO legitimni kandidat za titulu?

Meč sa Olimpijakosom je pravi ispit za Nestrupov tim, da li je kadar da se umeša u borbu za titulu. Za razliku od prethodne sezone nema više Srba u Panatinaikosu. Otišli su i Filip Đuričić , Miloš Pantović , Filip Mladenović, Nemanja Maksimović ... Letos iz šampiona Izraela Makabi Ber Šere stigao je nepredvidivi vezista Crvene zvezde Kings Kangva . Zambijac je bio strelac na poslednjem meču Superlige Grčke kada je pobeđena u gostima Kalamata sa 1:0. Dao je gol i imao asistenciju na pet mečeva. U napadu prva opcija Panatinaikosa je Endrju Tete koji je dao tri gola na pet utakmica.

PAO je lider sa maksimalnim učinkom posle pet kola. Od jačih klubova pobedio je na svom terenu PAOK sa 3:1. Najveći izazov u sodlider šampionata Helena će imati danas (20.00) kada gostuje u Pireju ljutom rivalu.

Zanimljiva je statistika koja kaže da PAO ima više pobeda od Olimpijakosa na Karaiskakisu u poslednjih 10 utakmica, četiri naspram tri crveno-belih, uz tri remija.

Olimpijakos je početkom sezone smenio trenera, ali ne može bez Španaca na kormilu. Posle Hosea Mendilibara koji je dobio otkaz posle poraza od OFI-ja (1:0) na svom terenu, stigao je iskusni Bask Imanol Alguasil, nekadašnji strateg Sosijedada.



*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

On je počeo sa dve pobede, protiv poljske Jagjelonije u Ligi Evrope u Pireju sa 2:1 i Levadijakosa u gostima sa 1:0 u šampionatu. Veliki hendikep za crveno-bele je teška povreda prošlog meseca najboljeg strelca tima, Marokanca El Kabija. Meksikanac Armando Gonzales je novo ime u napadu Olimpijakosa, ali zasad se nije proslavilo pojačanje iz Čivas Gvadalahare. Bez pogotka je na četiri meča. Nema kod domaćina osim El Kabija i povređenih Gustava Saa i Skupionija.

Panatinaikosu sigurno nije prijala reprezentativna pauza od tri nedelje jer su bili u pobedničkom ritmu. Gostima će nedostajati u Pireju Levi Garsija, ali se vraćaju u tim Tambirda, Ingason, Pantelidis i Kristijansen.

Prošle sezone u Superligi Grčke je Olimpijakos pobedio dvaput, a PAO jednom. Nema mnogo golova u duelu ljutih atinskih rivala poslednjih godina. Na pet vezanih utakmica je dolazio tip 0-2.

GRČKA 1 – 6. KOLO

Subota

AEK - OFI 3:0 (1:0)

/Relvas 41, Mokudi 83, Gaćinović 90+3/

Asteras - Atromitos 2:1 (2:1)

/Ketu 4, Bartolo 22 - Garsija 23/

Nedelja

16.00: (2,25) Iraklis (3,15) Levadijakos (3,15)

16.00: (1,90) Kifisijas (3,35) Panetolikos (3,90)

18.00: (1,53) Aris (3,80) Volos (6,00)

20.00: (2,20) Olimpijakos (3,20) Panatinaikos (3,20) MOZZART RELAX

Ponedeljak

17.00: (1,20) PAOK (6,25) Kalamata (11,0)

***kvote su podložne promenama