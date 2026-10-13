Drina treći put među Nišlijama: U srpskom fudbalu karakter igra veliku ulogu, zato sam tu

„Ambijent mi je dobro poznat. Mogu da kažem da smo mi danas već počeli da radimo. Nemamo mnogo vremena, dva treninga i spremamo se za petak i utakmicu protiv Radnika u Surdulici“, počeo je Drinčić obraćanje.

Ekipu zatiče u teškoj situaciji, na pretposlednjem mestu na tabeli, sa samo osam bodova.

„Hajde da ne sudimo, svaki trener ima neku svoju filozofiju. Sačekao bih da vidim da li će ovi igrači meni da ’legnu’, jedno je kada ih gledaš sa strane, na televiziji, a sasvim drugo kada ih treniraš. Različiti su zahtevi u igri, nekome će odgovarati, nekome neće. Imamo jako malo vremena, treba da radimo i da pravimo rezultate. Već smo danas probali da napravimo nešto i taj taktički deo što smo radili na prvom treningu igrači dobro shvataju. Ali, jedno je trening, drugo utakmica. Mi ćemo svakako to početi da primenjujemo već na prvoj sledećoj utakmici, pa ćemo videti kako će to da funkcioniše.“

Između dva boravka na Čairu, Drinčić nije mnogo radio. Jedne zimske pripreme i tri utakmice sa Napretkom. Posvetio se usavršavanju i školovanju. Koliko se drugačiji vratio u Niš, posebno s obzirom na prethodno iskustvo u Radničkom?

„Moje ambicije su uvek velike. Nije se tu mnogo toga menjalo, s tim što ovaj put nisam selektirao ekipu i moraćemo da se prilagodimo i pravimo igru prema igračima, da izvučemo maksimum iz ovih sedam utakmica, da probamo da sakupimo što više bodova koji će nam pomoći da posle zime uhvatimo priključak. Istina je da se mi borimo za opstanak i svaki bod za nas je dragocen.“

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Liga je nikada ujednačenija, a posle Surdulice, Radnički će tri utakmice zaredom igrati kao domaćin. Koliko to može da pomogne?

„Svako svakog može da pobedi. Ako neko veže dva, tri dobra rezultata, odmah je u dobroj poziciji. u situaciji u kojoj ispadaju četiri ekipe, do kraja se neće znati ništa. Ne pridajem veliku važnost rasporedu. Možda je povoljna okolnost što nećemo mnogo putovati u narednom periodu, pa možemo više da radimo, ali, opet, imamo utakmice petak, petak, sreda, pa nedelja i tu neće biti mnogo prostora za rad“.

Prisetio se Drinčić svog prvog mandata i priznao zbog čega je tada napustio Real sa Nišave.

„Kada sam posle osam, devet meseci tada podneo ostavku, jedini razlog je bila energija i karakter, gde se videlo da nešto tu nije štimalo na relaciji igrača sa mnom. Mislim da se Radničkom i sada isto desilo. Zato sam pokušao jutros na treningu da ih razmrdam, ceo dan vodimo razgovore, da probamo da izvučemo maksimum. Trebalo bi da gledamo od utakmice do utakmice, niti imamo pravo da gledamo mnogo unapred, niti unazad. Svaki dobar rezultat nama će značiti, svaki pomak u igri koji se desi biće pozitivan, svaki poraz će nas vratiti mnogo unazad, ali do zime imamo sedam teških utakmica, ozbiljnih protivnika i na zimu onda da vidimo gde smo, šta smo, koji je broj bodova, koji su igrači. Do tada, svaki trening koristićemo da napravimo pomak.“

Na kraju i pitanje kakav Radnički navijači mogu da očekuju.

„Možemo da očekujemo Radnički kao u mom prvom mandatu. Da igramo taj visoki presing, da imamo posed i da imamo dosta šansi za gol, da dolazimo u te situacije i da popravimo realizaciju. Opet kažem, mislim da ima mnogo do glave, i igrači moraju da shvate da je teška situacija, da smo svi na istom zadatku, da moraju da budu motivisani. To je i moj glavni zadatak. U srpskom fudbalu, da bi se dobila utakmica, karakter igra veliku ulogu, mnogo je do želje i motiva. Sve što se na to nadogradi, samo je dodatni plus“, zaključio je Nikola Drinčić.