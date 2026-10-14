Epsko putovanje Vikinga od druge lige do Lige šampiona: Dva zla vuka i stado ovaca

Nije doduše ni slutio da će morati da se nosi sa – dva takva. Ali baš se to desilo na konkursu za novog šefa. Uprava je organizovala brojne intervjue sa kandidatima, među njima bili su i dvojica dotadašnja asistenta, Bjart Lunde Arshejm i Morten Jensen . Bilo je negde i logično da se s njima porazgovara.

Beše 2020. godina. Ono najgore Viking je već izgurao nakon što je 2017. završio u drugoj ligi i maltene se ugasio. Klupska legenda, Bjarne Bernsten , koji je od 90-ih bio na različitim funkcijama, od trenera, preko izvršnog pa do sportskog direktora, seo je na klupu, u vatru gurnuo momke iz akademije, doveo doduše i aktuelnog kapitena Zlatka Tripića , tada sa 25 godina bio je ubedljivo najstariji u ekipi, i ekspresno vratio tim u elitu. Već 2019. Viking je bio peti na tabeli, osvojio i Kup. Ali, iako je Bernsten bio omiljen među navijačima, novi izvršni direktor Ejrik Bjerne shvatio je da Vikinzima treba novi vetar, vetar koji će ih odvesti u budućnost.

Niko međutim nije bio spreman na njihov predlog. Jer oni su došli na individualne pregovore. Na kraju su predložili da zajedno vode tim.

“Rekli smo im: a, šta ako dođemo zajedno? Kako bi vam se to dopalo?”, priseća se Jensen u intervjuu za Gardijan. Zvuči razumljivo. Mnogo je čudnije zvučalo Ejriku Bjerneu, kome je bilo tek 29 godina.

“Pomislio sam: Isuse, da li ćemo zaista ovo ra radimo?”. Arshejm i Jensen su bili uverljvii. Doneli su na sastanak prezentaciju na 120 strana o tome kako bi tim trebalo da igra. Ali, imali su i “slajd” koji je “prodao priču”.

“Odjednom neka fotografija sa gomilom ovaca. I onda su se oni raspričali o tom stadu, kako svi prate glavnu ovcu. Da bi se onda na slici pojavila dva vuka”, smeje se Bjerne dok premotava film i objašnjava da su sve te ovce u stvari predstavljali Vikingove takmace.

“Onda smo im rekli: da li ćete da angažuješ ova dva zla vuka? Ima da pojedemo sve ove ovce”, poentirao je Jensen. Možemo samo da pretpostavimo u kakvom su šoku bili Bjerne i sportski direktor Erik Nevland, nekada i napadač Mančester junajteda i Fulama, koji je kao igrač Vikinga dao dva gola u kultnoj pobedi nad Čelsijem u Uefa kupu početkom veka. Ali bili su svesni da im je potrebno nešto novo. Sama ideja, doduše, nije bila toliko nova. Arshejm je za Viking odigrao skoro 300 utakmica dok je bio aktivan i ima status legende. Jensen je bio u mlađim kategorijama, ali su ga povrede omele pa je dobacio samo do univezitetskog fudbala u SAD. Ali odavno su obojica ušli u trenerske vode i dugo se poznaju. U stvari, već dugo su prijatelji. Još iz vremena kada su se ovim poslom bavili na poluprofesionalnom nivou.

“Sećam se da smo jedno veče razgovarali telefonom, bila je 2012. ili 2013. Ja sam radio u banci, a on u naftnoj i industriji gasa. Obojica smo usput vodili lokalne timove. I rekao sam mu: hej, trebalo bi jednog dana da zajedno preuzmemo neki klub”, otkriva Arshejm Gardijanu.

Ta hemija van terena oseća se i na terenu. Sami za sebe kažu da je njihov najveći kvalitet to što znaju sa ljudima. Toliko da to sada koristi i sportski direktor Nevland.

“Sad kada pregovaramo sa igračima kažemo im nešto smelo, recimo uvek im kažemo: ako dođete da igrate za Viking imaćete najbolju dvojicu trenera koje ste ikada imali… Sad kad i govorimo sa kolegama iz drugih zemalja niko više ne govori o tome da smo iz Vikinga, nego samo: O, vi ste klub sa dvojicom glavnih trenera”. Da bi funkcionisalo mora da bude i podela posla. Arshejm obično s ekipom radi na odbrani. Jensen se koncentriše na napad. A, ko je dobar, a ko loš policajac?

“Kako kad, nekad čak i isplaniramo”, proznaje Arshejm, dok se Jensen nadovezuje…

“Ali ne verujemo u viku i dreku. To ih neće napraviti u bolje fudbalere. Pokušavamo da im razvijemo fudbalsku inteligenciju”. Šta se desi kada se sudare mišljenja?

“Onda ćemo da diskutujemo, nekada glasno, sa ostatkom stručnog štaba. Obojica ćemo da branimo naše izbore i da ih objašnjavamo. Diskutovaćemo dok se ne dogovorimo. Ali, u 99 odsto slučajeva se prilično lako usaglasimo, retko gubimo vreme na to”, smeje se Jensen.

“Mogu da Mortena pročitam u sekundi. Tako da ako nešto zaista oseti u stomaku, onda i ja to osetim i prihvatim. Nikad nije bio problem”, dodaje Arshejm. I zaista nije. Otkako su preuzeli ekipu samo su jednom bili 11. na tabeli. U svim ostalim sezonama su se motali u vrhu, dva puta bili treći, prošle sezone konačno osvojili titulu svrgnuvši sa trona moćni Bode. Viking uostalom zna kako se osvajaju titule, bio je dominantan tim Norveške 70-ih godina prošlog veka, onda se pogubio, trošio što nije imao, umalo bankrotirao tada kad je ispao iz lige.