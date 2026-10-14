Epsko putovanje Vikinga od druge lige do Lige šampiona: Dva zla vuka i stado ovaca
Vreme čitanja: 5min | sre. 14.10.26. | 16:58
Iliti zašto Norvežani na klupi imaju dvojicu šefova struke
Beše 2020. godina. Ono najgore Viking je već izgurao nakon što je 2017. završio u drugoj ligi i maltene se ugasio. Klupska legenda, Bjarne Bernsten, koji je od 90-ih bio na različitim funkcijama, od trenera, preko izvršnog pa do sportskog direktora, seo je na klupu, u vatru gurnuo momke iz akademije, doveo doduše i aktuelnog kapitena Zlatka Tripića, tada sa 25 godina bio je ubedljivo najstariji u ekipi, i ekspresno vratio tim u elitu. Već 2019. Viking je bio peti na tabeli, osvojio i Kup. Ali, iako je Bernsten bio omiljen među navijačima, novi izvršni direktor Ejrik Bjerne shvatio je da Vikinzima treba novi vetar, vetar koji će ih odvesti u budućnost.
Nije doduše ni slutio da će morati da se nosi sa – dva takva. Ali baš se to desilo na konkursu za novog šefa. Uprava je organizovala brojne intervjue sa kandidatima, među njima bili su i dvojica dotadašnja asistenta, Bjart Lunde Arshejm i Morten Jensen. Bilo je negde i logično da se s njima porazgovara.
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Niko međutim nije bio spreman na njihov predlog. Jer oni su došli na individualne pregovore. Na kraju su predložili da zajedno vode tim.
“Rekli smo im: a, šta ako dođemo zajedno? Kako bi vam se to dopalo?”, priseća se Jensen u intervjuu za Gardijan.
Zvuči razumljivo. Mnogo je čudnije zvučalo Ejriku Bjerneu, kome je bilo tek 29 godina.
“Pomislio sam: Isuse, da li ćemo zaista ovo ra radimo?”.
Arshejm i Jensen su bili uverljvii. Doneli su na sastanak prezentaciju na 120 strana o tome kako bi tim trebalo da igra. Ali, imali su i “slajd” koji je “prodao priču”.
“Odjednom neka fotografija sa gomilom ovaca. I onda su se oni raspričali o tom stadu, kako svi prate glavnu ovcu. Da bi se onda na slici pojavila dva vuka”, smeje se Bjerne dok premotava film i objašnjava da su sve te ovce u stvari predstavljali Vikingove takmace.
“Onda smo im rekli: da li ćete da angažuješ ova dva zla vuka? Ima da pojedemo sve ove ovce”, poentirao je Jensen.
Možemo samo da pretpostavimo u kakvom su šoku bili Bjerne i sportski direktor Erik Nevland, nekada i napadač Mančester junajteda i Fulama, koji je kao igrač Vikinga dao dva gola u kultnoj pobedi nad Čelsijem u Uefa kupu početkom veka. Ali bili su svesni da im je potrebno nešto novo.
Sama ideja, doduše, nije bila toliko nova. Arshejm je za Viking odigrao skoro 300 utakmica dok je bio aktivan i ima status legende. Jensen je bio u mlađim kategorijama, ali su ga povrede omele pa je dobacio samo do univezitetskog fudbala u SAD. Ali odavno su obojica ušli u trenerske vode i dugo se poznaju. U stvari, već dugo su prijatelji. Još iz vremena kada su se ovim poslom bavili na poluprofesionalnom nivou.
“Sećam se da smo jedno veče razgovarali telefonom, bila je 2012. ili 2013. Ja sam radio u banci, a on u naftnoj i industriji gasa. Obojica smo usput vodili lokalne timove. I rekao sam mu: hej, trebalo bi jednog dana da zajedno preuzmemo neki klub”, otkriva Arshejm Gardijanu.
Ta hemija van terena oseća se i na terenu. Sami za sebe kažu da je njihov najveći kvalitet to što znaju sa ljudima. Toliko da to sada koristi i sportski direktor Nevland.
“Sad kada pregovaramo sa igračima kažemo im nešto smelo, recimo uvek im kažemo: ako dođete da igrate za Viking imaćete najbolju dvojicu trenera koje ste ikada imali… Sad kad i govorimo sa kolegama iz drugih zemalja niko više ne govori o tome da smo iz Vikinga, nego samo: O, vi ste klub sa dvojicom glavnih trenera”.
Da bi funkcionisalo mora da bude i podela posla. Arshejm obično s ekipom radi na odbrani. Jensen se koncentriše na napad. A, ko je dobar, a ko loš policajac?
“Kako kad, nekad čak i isplaniramo”, proznaje Arshejm, dok se Jensen nadovezuje…
“Ali ne verujemo u viku i dreku. To ih neće napraviti u bolje fudbalere. Pokušavamo da im razvijemo fudbalsku inteligenciju”.
Šta se desi kada se sudare mišljenja?
“Onda ćemo da diskutujemo, nekada glasno, sa ostatkom stručnog štaba. Obojica ćemo da branimo naše izbore i da ih objašnjavamo. Diskutovaćemo dok se ne dogovorimo. Ali, u 99 odsto slučajeva se prilično lako usaglasimo, retko gubimo vreme na to”, smeje se Jensen.
“Mogu da Mortena pročitam u sekundi. Tako da ako nešto zaista oseti u stomaku, onda i ja to osetim i prihvatim. Nikad nije bio problem”, dodaje Arshejm.
I zaista nije. Otkako su preuzeli ekipu samo su jednom bili 11. na tabeli. U svim ostalim sezonama su se motali u vrhu, dva puta bili treći, prošle sezone konačno osvojili titulu svrgnuvši sa trona moćni Bode. Viking uostalom zna kako se osvajaju titule, bio je dominantan tim Norveške 70-ih godina prošlog veka, onda se pogubio, trošio što nije imao, umalo bankrotirao tada kad je ispao iz lige.
Tu je klub iz grada koji je od 1969. u centru norveške naftne industrije napravio prvo revoluciju.
“Morali smo da u potpunosti promenimo strategiju. Jer mi smo bili klub iz najbogatijeg grada Norveške, mislili smo da imamo džak para bez dna, da možeš da trošiš koliko hoćeš. Onda smo morali da promenimo način razmišljanja. I izgradili smo sve iznova, korak po korak. Da možemo da živimo sami od sebe, da ne zavisimo ni od koga… Najveći uspeh danas je što na ulicama Stavangera više ne viđate decu u dresovima Mančester junajteda ili Liverpula. Većina je u dresovima Vikinga”, zadovoljno trlja ruke izvršni direktor Bjerne.
Ima i razloga. Kockao se sa Arshejmom i pet godina mlađim Jensenom i pogodio. Ovaj prvi je miran, odmeren, analitičan, kako kaže sam Jensen: “Nije tvrdoglav, uvek traži rešenja, da nešto nauči”. Jensen je pak glasniji deo ovog čudnog tandema.
“Impresivno je koliko ambiciozno razmišlja, šta se usudi da kaže naglas. Priča o tome da ćemo da osvojimo prvenstvo, čak i Ligu šampiona, dok ja sve vreme mislim: hajde prvo da napravimo pristojan tim. Ali on prenosi tu energiju. Usadi taj san u glave igrače, raspali im maštu. Ne želimo da naši igrači ovde jednostavno budu zadovoljni”.
Možda ovo rešenje sa dvojicom trenera nije za sve, ali u Stavangeru je očigledno uspelo. Uostalom, pitajte samo Tripića da li je, kada je 2018. iz Šerifa dolazio u drugoligaša Viking, sanjao da će da bude prvak Norveške, da će da igra Ligu šampiona i da će o njemu da piše ceo svet kao o čoveku koji je nadmudrio Majkla Olisea?