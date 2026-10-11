Henes udario na Ligu nacija: Smešno i glupo takmičenje; klubovi da zauzmu čvrst stav

"Mi najviše trpimo zbog ovog dugog Mundijala. Naši igrači vratili su se veoma kasno, a zatim su morali na odmor“, rekao je Henes za Bild TV.

Podsetimo, zvezde Bajerna poput Harija Kejna i Majkla Olisea, imale su obaveze sve do završnog vikenda Svetskog prvenstva i kasno se pridružile ekipi. Onda je sezona krenula 28. avgusta, ali je klupski fudbal ubrzo ponovo pao u drugi plan zbog reprezentativnih utakmica.

Henesu oči posebno bode Liga nacija i nedavna pauza od tri nedelje...

"Smatram da je katastrofalan potez UEFA što je uvela dugu pauzu samo četiri nedelje nakon početka sezone. Imali smo ukupno 18 igrača koji su bili odsutni. Sasvim je prirodno da u takvoj situaciji izgubite ritam“.

On smatra da bi klubovi konačno morali da zauzmu čvršći stav i izbore se za promene, podsećajući da 95 odsto prihoda u svetu fudbalu generišu upravo oni, a ne nacionalni timovi.

"Svi zajedno moramo da se dogovorimo, da delujemo. Takmičenje poput Lige nacija je glupo, smešno - to je potpuna sprdnja“, zaključio je gazda Uli.