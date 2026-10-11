Henes udario na Ligu nacija: Smešno i glupo takmičenje; klubovi da zauzmu čvrst stav
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 14:38
Prvi čovek Nadzornog odbora Bajerna ima zamerke i na trajanje Mundijala
Jedan od najuspešnijih čelnika svetskog fudbala i prvi čovek Nadzornog odbira Bajerna - Uli Henes (74), žestoko je udario na rukovodeće ljude Fife i Uefe zbog zgusnutog reprezentativnog kalendara. On smatra da je minhenski klub posebno pogođen dugim trajanjem Svetskog prvenstva i pre svega produženom pauzom usled poslednjih utakmica Lige nacija, te je pozvao najvažnije fudbalske ljude da preispitaju svoje odluke.
Početak sezone nije protekao prema planovima Bavaraca, doživeli su dva kiksa u prvih pet kola Bundeslige, a stari lisac smatra da su razlozi za to očigledni.
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"Mi najviše trpimo zbog ovog dugog Mundijala. Naši igrači vratili su se veoma kasno, a zatim su morali na odmor“, rekao je Henes za Bild TV.
Podsetimo, zvezde Bajerna poput Harija Kejna i Majkla Olisea, imale su obaveze sve do završnog vikenda Svetskog prvenstva i kasno se pridružile ekipi. Onda je sezona krenula 28. avgusta, ali je klupski fudbal ubrzo ponovo pao u drugi plan zbog reprezentativnih utakmica.
Henesu oči posebno bode Liga nacija i nedavna pauza od tri nedelje...
"Smatram da je katastrofalan potez UEFA što je uvela dugu pauzu samo četiri nedelje nakon početka sezone. Imali smo ukupno 18 igrača koji su bili odsutni. Sasvim je prirodno da u takvoj situaciji izgubite ritam“.
On smatra da bi klubovi konačno morali da zauzmu čvršći stav i izbore se za promene, podsećajući da 95 odsto prihoda u svetu fudbalu generišu upravo oni, a ne nacionalni timovi.
"Svi zajedno moramo da se dogovorimo, da delujemo. Takmičenje poput Lige nacija je glupo, smešno - to je potpuna sprdnja“, zaključio je gazda Uli.
Predsednik Bajerna Herbert Hajner saglasio se sa stavovima svog dugogodišnjeg saradnika i podržao njegovu kritiku prevelikog opterećenja igrača.
"Henes je svakako u pravu kada je reč o tome. Ne mislim da se bilo koji drugi tim u Bundesligi – ili na međunarodnom nivou – suočio sa tako velikim opterećenjem kao mi. Jednostavno, gotovo svi naši igrači su reprezentativci i tokom pauza su odsutni zbog obaveza u nacionalnim timovima. Ipak, na kraju je najvažnije ko će prvi proći kroz cilj, a ja sam uveren da ćemo to biti mi", kazao je Hajner.
O novom rasporedu reprezentativnih utakmica govorio je i sportski direktor Nemačkog fudbalskog saveza (DFB) Rudi Feler, koji je u emisiji Sport1 Doppelpass takođe ocenio da je reč o lošem rešenju. On je dodao da se nada kako će FIFA ili UEFA ponovo razmotriti postojeće sisteme i rasteretiti igrače.