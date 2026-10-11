Kompani o Nojeru: Da je u pitanju dvadesetogodišnjak znao bih šta treba... Čovek je mojih godina

Nemački šampion ušao je u sezonu s idejom da Jonas Urbig (23) dobije značajno veću minutažu, bilo je čak reči da bi mogao da brani na 30-40 odsto utakmica i tako lagano stasava uz legendarnog kolegu, međutim od uvodnih sedam mečeva branio je samo na dva. I ništa tu ne bi bilo sporno da je Nojer u vrhunskoj formi.

Katastrofalna greška koju je napravio u uvodnim sekundama bavarskog derbija protiv Augzburga ponovo je pokrenula debatu o tome da li Manuel Nojer (40) treba i dalje da bude prvi golman Bajerna.

Ovako, postavlja se legitimno pitanje koliko dugo će još veteran biti nedodirljiv, pogotovo što je Urbig imao vrlo zapažene nastupe za reprezentaciju Nemačke tokom reprezentativne pauze. "Moram priznati da sam gledao na drugu stranu terena kada se sve to dogodilo. Naravno da nisam očekivao da možemo da primimo gol posle svega nekoliko sekundi", kazao je Vensan Kompani posle utakmice. "Znam kako je biti igrač, takve stvari se dešavaju... Da je u pitanju dvadesetogodišnji golman znao bih šta treba, kao trener morao bih da radim sa njim na tome. Međutim Manu je mojih godina i zna kako da se nosi s ovom situacijom. Kao tim uvek ćemo držati jedni do drugih. Utakmica je završena, ništa više ne možemo da promenimo. Sada je važno samo ono što dolazi".

Belgijanac je dobio direktno pitanje da li će u utorak u Ligi šampiona protiv Vikinga od starta na golu biti Urbig...

"Ne želim sada da pričam o tome, tek smo završili utakmicu. Fokus je bio isključivo na Augzburgu. Ima vremena do Vikinga". Manuel Nojer svestan je da nije bio na potrebnom nivou juče. On ipak smatra da drugi pogodak domaćina nije isključivo njegova krivica.

"Bio je to snažan udarac koji nisam uspeo da zadržim, odbio sam loptu u stranu, ali nedovoljno dobro. A onda smo opet zatečeni nespremni. Falilo je boljeg presinga, nije baš normalno da njihov štoper uspe da dođe tako visoko sa loptom, da mu dozvolimo da šutira"...

"Što se tiče prvog gola napravio sam glupu grešku. Morao sam da prebacim loptu na levu nogu jer su me dva igrača prtiskala sa desne strane. Pokušao sam da pronađem rešenje, nisam uspeo... Trebalo je da donesem drugačiju odluku. Trebalo mi je vremena da se saberem i pređem preko toga. Naravno, nada je i dalje bilo, igrao se prvi minut. Mogli smo da preokrenemo utakmicu u našu korist. Nažalost, to se nije dogodilo. Imali smo i malo nesreće sa svim tim ofsajdima. Prilično je bizarno postići toliko golova i da svi budu poništeni", zaključio je Nojer.