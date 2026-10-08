Infantina teraju iz FIFA, svi hoće da Čeferin ostane u UEFA - i četvrti put
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 19:00
Slovenac jednoglasno dobio podršku svih 55 članica Evropske kuće fudbala da se kandiduje za potencijalno poslednji mandat na predsedničkoj funkciji
Đani Infantino prolazi verovatno najteže mesece svog boravka na vrhu fudbalske piramide i posle neuspelog pokušaja - srećom, ako možemo da dodamo - da proda prva na Svetsko prvenstvo privatnim kompanijama naišao je na zahteve da se pod hitno skloni sa čela FIFA. Istovremeno, Aleksander Čeferin je maltene nateran da prihvati kandidaturu za četvrti, ujedno i potencijalno poslednji mandat predsedničke funkcije na čelu UEFA.
To je potvrđeno posle sastanka ovog tela u Berlinu. Slovenac je prvobitno želeo da se povuče sa mesta prvog čoveka Evropske kuće fudbala, međutim poslednjih meseci je dobijao zahteve od brojnih Saveza da dobro razmisli o tome da promeni odluku, što je na kraju i učinio.
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Izbori su zakazani za sledeću godinu, na Uefinom Kongresu u Astani. Ako bude izabran, biće na funkciji do jeseni 2031. godine. Podsetimo, Čeferin je predsednik UEFA postao 2016. godine.
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Istina, njegov potencijalni reizbor biće moguć samo zahvaljujući kontroverznoj promeni u broju predsedničkih mandata, koja je izglasana na Kongresu pre dve godine u Parizu. Fudbalska asocijacija se protivila ovakvoj izmeni pravilnika, no na kraju je ipak izglasana.
Čeferin je tokom govora u Berlinu zahvalio svima na želji da ga i dalje vide na čelnoj poziciji.
”Hvala svim Savezima na poverenju koje mi je ukazano. Suočavali smo se sa brojnim izazovima tokom poslednjih godina, ali kroz sve smo izašli kao pobednici jer smo nastupili kao jedan. Pred nama je još dosta posla, zbog čega i prihvatam da se kandidujem, Moje ambicije ostaju nepromenjene, jer želim da evropski fudbal ostane ujedinjen, da igra bude još bolja i da, kada budem odlazio, ostavim Uefu spremnu za novu generaciju rukovodilaca”, rekao je Slovenac.
Ovim potezom Čeferin je sebe izbacio iz trke za potencijalnog naslednika Đanija Infantina. Nije tajna da je Čeferin veliki protivnik svega što Infantino radi i da je nakon kompletnog skandala bio glasni zagovornik ideje da njegov kolega ode sa čela FIFA. Iz Uefe su stizale jasne poruke da je fudbal izgubio poverenje u Infantina, pa se od avgusta traži legitimni naslednik.
Bilo je spekulacija da bi to mogao da bude upravo Slovenac, ali on će, eto, odraditi još jedan mandat u Uefi. Konačni rok za dostavljanje kandidatura za predsedničko mesto u FIFA je 18. novembar. Iz UEFA nezvanično stižu uverenja da će adekvatna kandidat biti predstavljen do tada. Kao moguće rešenje pominje se nekadašnji defanzivac Totenhema Ramon Vega.