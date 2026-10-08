Infantina teraju iz FIFA, svi hoće da Čeferin ostane u UEFA - i četvrti put

Izbori su zakazani za sledeću godinu, na Uefinom Kongresu u Astani. Ako bude izabran, biće na funkciji do jeseni 2031. godine. Podsetimo, Čeferin je predsednik UEFA postao 2016. godine.

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Istina, njegov potencijalni reizbor biće moguć samo zahvaljujući kontroverznoj promeni u broju predsedničkih mandata, koja je izglasana na Kongresu pre dve godine u Parizu. Fudbalska asocijacija se protivila ovakvoj izmeni pravilnika, no na kraju je ipak izglasana.

Čeferin je tokom govora u Berlinu zahvalio svima na želji da ga i dalje vide na čelnoj poziciji.

”Hvala svim Savezima na poverenju koje mi je ukazano. Suočavali smo se sa brojnim izazovima tokom poslednjih godina, ali kroz sve smo izašli kao pobednici jer smo nastupili kao jedan. Pred nama je još dosta posla, zbog čega i prihvatam da se kandidujem, Moje ambicije ostaju nepromenjene, jer želim da evropski fudbal ostane ujedinjen, da igra bude još bolja i da, kada budem odlazio, ostavim Uefu spremnu za novu generaciju rukovodilaca”, rekao je Slovenac.

Ovim potezom Čeferin je sebe izbacio iz trke za potencijalnog naslednika Đanija Infantina. Nije tajna da je Čeferin veliki protivnik svega što Infantino radi i da je nakon kompletnog skandala bio glasni zagovornik ideje da njegov kolega ode sa čela FIFA. Iz Uefe su stizale jasne poruke da je fudbal izgubio poverenje u Infantina, pa se od avgusta traži legitimni naslednik.