Koliko dugo Real može da trpi Embapeov ego?

Vreme čitanja: 5min | sub. 10.10.26. | 08:36
Golovi i talenat nikada nisu bili sporni, ali Francuzov odnos prema obavezama, saigračima i treneru sve više otvara pitanje njegovog mesta u Realu. Madrid je očekivao naslednika Kristijana Ronalda, a dobio zvezdu koja, čini se, priznaje samo sopstvena pravila
Kraj je dugačke reprezentativne pauze i umorni igrači nacionalnih timova vraćaju se u svoje klubove. Leo Mesi je uz sve počasti završio karijeru u Argentini, dok je sa ove strane okeana Kristijano Ronaldo demonstrativno napustio portugalski saziv. Briljirali su Majkl Olise, Džud Belingem, Lamin Jamal. Španija je pokazala prestiž, ali i protivnici da su ponešto naučili.
Vraćaju se umorni, ali ne baš svi. Kilijan Embape je samo kratko učestvovao u ovom poslednjem odmeravanju snaga sa Francuskom. Povredio se na prvoj utakmici protiv Turske, nakon čega je ostatak takmičenja u Ligi nacija shvatio kao godišnji odmor. Misteriozni problem sa kolenom koje nikako da se zaleči, rešavao je, koliko znamo, sa devojkom u pariskoj diskoteci i vozeći bicikl po Švajcarskoj.
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Nije prvi put da Embape ide po svom, ali, uz jedan dodatni element. Vožnja biciklom, koju je sam objavio na društvenim mrežama, dogodila se odmah nakon što smo čuli mišljenje Žozea Murinja o tome da profesionalni fudbaler mora biti fudbaler 24 časa dnevno, i da, na primer, ne sme da skija – ili da vozi bicikl - zbog rizika od povrede. Embapeov snimak, u tom kontekstu, pojavio se, nikad bolje rečeno, kao prst u oko treneru. Pogotovo jer je, kad je on u pitanju, teško poverovati da se radi o slučaju ili neznanju.
21.00: (1,38) Real Madrid (5,75) Viljareal (6,45) MOZZART RELAX
Sportska žuta štampa kaže da je u klubu pozvan na odgovornost i na diskreciju. Međutim, premda bi mnogi rado poverovali da Posebni uspostavlja gvozdenu disciplinu u svlačionici, podrška koju je pružio Embapeu je delovala kao sprdnja. Jer diskoteka, kaže Mu, nije bila diskoteka nego privatni događaj sa sponzorima, a bicikl je služio samo za prevoz kroz hotelske prostore.
Zatim se na sve nadovezala francuska štampa. Danijel Riolo iz RMC Sporta je španskim medijima objasnio da „ima osećaj“ da Embape želi da napusti Real. „Brine se jer ekipa sa dolaskom Murinja nije onakva kakvu je on zamišljao. Problemi su isti kao i prošle godine“, dodaje ovaj novinar, i napominje da „ako Kilijan nema tim koji on želi, moguće je da će otići iz Reala narednog leta“.
Riolo takođe ima osećaj, da je Embapeovo zabrinjavajuće i neobično ponašanje posledica nedovoljne podrške kluba njegovoj kandidaturi za Zlatnu loptu. „Vrlo je moguće da mu se nije dopalo ponašanje Reala. On je mislio da je tradicija da klub uvek pomaže svojim igračima u osvajanju Zlatne lopte, a ovaj put nije bilo tako“, zaključuje u ovom nizu hipotetičnih vesti.
Atmosfera u svlačionici je, prema svedočenju medija bliskih Realu „napeta i ledena“. Murinjo za sada nije bio u stanju da reši duboko ukorenjene probleme, niti da ujedini podeljen tim. Kadena Ser obaveštava o novim fizičkim okršajima, mada ne daje imena. A Embape se drži na distanci, živi u svom svetu, i sve mu je to nevažno. Opsednut je samo Zlatnom loptom, zbog koje se nije libio ni da uvredi svog navodnog prijatelja Usmana Dembelea.
U prilog razdoru u svlačionici ide i izjava Džuda Belingema koji je nakon pohvala svom sunarodniku Heriju Kejnu, izjavio da je moguće da će Zlatnu loptu dobiti upravo on. Takođe je izjavio da Kejn zaslužuje ovo priznanje jer je, uz sve ostalo, i veliki radnik. A sam Belingem se vratio u punom sjaju i mnogi tvrde da upravo predodređen da bude lider Reala. Klub je navodno od njega zatražio strpljenje – jer nije tajna da Englezu smeta nedovoljna požrtvovanost kolega.
Mundo Deportivo je već sračunao šta bi se sve dogodilo kada bi Embape odlučio da jednostrano raskine ugovor dve godine pre njegovog isteka. Finansijske posledice i mogućnost sankcija u vidu neigranja ovu opciju čine praktično nemogućom. U tom kontekstu, ako je tačan „osećaj“ francuskog novinara (koji se, uzgred budi rečeno, u Španiji vidi kao tipično čačkanje koje uglavnom potiče od samog fudbalera koji nešto želi da postigne), i ako Embape zaista želi da ode iz Reala, hipotetički bi se moglo zaključiti i da želi da stvori nepremostivu situaciju i time dovede do uzajamnog raskid ugovora.
Kvalitet, i pogotovo golove, mu niko ne osporava. Skoro pola učinka tima je njegova zasluga. Ali mu nedostaje karakter, timski duh, privrženost ovom, ili bilo kojem kolektivu. Kritikuju ga i sami Francuzi koji smatraju da je kao kapiten trebao da ostane i bodri ekipu makar na jednom od mečeva Lige nacija. Umesto toga, poruka koju šalje svima je apsolutna ravnodušnost. Poneko sada krivi savetnike i okruženje, poneko čak i novu devojku, ali Embape je previše inteligentan da bi se u tako nešto moglo poverovati.
MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET
Ako se na trenutak vratimo na Mesijev oproštaj i Ronaldov odlazak, jasno je koliko nekontrolisani ego fudbalera šteti njima samima, i klubovima i reprezentacijama koje predstavljaju. S tim da se poređenje sa modernom zvezdom može napraviti samo indirektno. Kilijan Embape je izuzetan igrač, Kilijan Embape je institucija, Kilijan Embape je jači od mnogih trenera, ali, svi Madriđani koji su poverovali da su dobili novog Kristijana, grdno su se prevarili. Liderstvo, energija, trud, rad, upornost – a najviše kolektivni trofeji – su neophodni da bi se takav ego opravdao.
Embape se nakon odmora među poslednjima vratio u Madrid, trenira i spreman je za večerašnji susret sa Viljarealom na Bernabeu. Murinjo po svoj prilici neće praviti promene, ali ćemo videti kako će na bicikl reagovati nemilosrdna publika, sve više svesna da je njena najveća zvezda ne shvata ozbiljno.
PRIMERA – 8. KOLO
Petak
Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)
/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/
Subota
14.00: (2,75) Rajo Valjekano (3,20) Atletik Bilbao (2,65) MOZZART RELAX
16.15: (4,60) Alaves (3,60) Atletiko Madrid (1,80) MOZZART RELAX
18.30: (1,10) Barselona (11,0) Hetafe (18,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,38) Real Madrid (5,75) Viljareal (6,45) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,75) Elče (3,20) Selta (2,65) MOZZART RELAX
16.15: (1,65) Sosijedad (3,70) Deportivo La Korunja (5,60) MOZZART RELAX
18.30: (1,57) Betis (4,00) Osasuna (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama