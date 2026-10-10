Koliko dugo Real može da trpi Embapeov ego?

Vraćaju se umorni, ali ne baš svi. Kilijan Embape je samo kratko učestvovao u ovom poslednjem odmeravanju snaga sa Francuskom. Povredio se na prvoj utakmici protiv Turske, nakon čega je ostatak takmičenja u Ligi nacija shvatio kao godišnji odmor. Misteriozni problem sa kolenom koje nikako da se zaleči, rešavao je, koliko znamo, sa devojkom u pariskoj diskoteci i vozeći bicikl po Švajcarskoj.

Kraj je dugačke reprezentativne pauze i umorni igrači nacionalnih timova vraćaju se u svoje klubove. Leo Mesi je uz sve počasti završio karijeru u Argentini, dok je sa ove strane okeana Kristijano Ronaldo demonstrativno napustio portugalski saziv. Briljirali su Majkl Olise , Džud Belingem , Lamin Jamal . Španija je pokazala prestiž, ali i protivnici da su ponešto naučili.

Nije prvi put da Embape ide po svom, ali, uz jedan dodatni element. Vožnja biciklom, koju je sam objavio na društvenim mrežama, dogodila se odmah nakon što smo čuli mišljenje Žozea Murinja o tome da profesionalni fudbaler mora biti fudbaler 24 časa dnevno, i da, na primer, ne sme da skija – ili da vozi bicikl - zbog rizika od povrede. Embapeov snimak, u tom kontekstu, pojavio se, nikad bolje rečeno, kao prst u oko treneru. Pogotovo jer je, kad je on u pitanju, teško poverovati da se radi o slučaju ili neznanju. 21.00: (1,38) Real Madrid (5,75) Viljareal (6,45) MOZZART RELAX Sportska žuta štampa kaže da je u klubu pozvan na odgovornost i na diskreciju. Međutim, premda bi mnogi rado poverovali da Posebni uspostavlja gvozdenu disciplinu u svlačionici, podrška koju je pružio Embapeu je delovala kao sprdnja. Jer diskoteka, kaže Mu, nije bila diskoteka nego privatni događaj sa sponzorima, a bicikl je služio samo za prevoz kroz hotelske prostore. Zatim se na sve nadovezala francuska štampa. Danijel Riolo iz RMC Sporta je španskim medijima objasnio da „ima osećaj“ da Embape želi da napusti Real. „Brine se jer ekipa sa dolaskom Murinja nije onakva kakvu je on zamišljao. Problemi su isti kao i prošle godine“, dodaje ovaj novinar, i napominje da „ako Kilijan nema tim koji on želi, moguće je da će otići iz Reala narednog leta“.