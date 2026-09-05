Kompani se zaigrao sa sastavom, Bajern izgubio dva boda (VIDEO)
Vreme čitanja: 11min | sub. 05.09.26. | 20:47
Šalke odoleo Bavarcima posle devet godina...
Okliznuo se Bajern! I to tamo gde se najmanje očekivalo, i kad se najmanje očekivalo. Ni mnogo jači Šalke nije uspevao da odoli timu iz Minhena poslednjih godina, gubio je 0:8, 0:6, 0:5, 0:4, punih sedam i po godina ni gol nije uspeo da postigne protiv rekordnog šampiona, doduše nije ni danas, ali zato je prvi put od februara 2017. uspeo da odoli moćnom rivalu. Na uobičajeno krcatom stadionu u Gelzenkirhenu - 0:0.
Utisak je da se Vensan Kompani pomalo zaigrao. Ostavio je klupi dvojicu ponajboljih igrača - Majkla Olisea i Harija Kejna - a ne može se reći da su se novajlije dovoljno dobro uklopile da bi sve ferceralo kako se očekuje. Ismael Saibari igrao je kao centarfor i to nije izgledalo dobro. Moguće da se prvi mačići u vodu bacaju, no ovoga puta sa tim 'mačićića' otišla su i dva boda.
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Šalkeu sve čestitke za borbenost i organizovanu, disciplinovanu odbranu od početka do kraja utakmice. Branio se domaćin najčešće sa 10 igrača, bio sabijen u svojih 30 metara, pa ipak, koncentracija nije popuštala. A kad i jeste u nekoliko navrata, gosti se nisu proslavili pred golom. Ili je Loris Karijus blistao...
Posle kraća pauze zbog psiholoških problema u sastav Bajerna vratio se Džamal Musijala. Ukazao mu je Kompani šansu u drugom poluvremenu, međutim ni on uspeo da pomogne.
Bavarci su bili suviše spori i bezidejni na polovini rivala, a kada se tome doda veliki broj pogrešnih pasova, onda je jasno kako je Šalke uspeo da se odbrani. Samo dve ozbiljne prilike stvorio je šampion u prvom delu igre, i oba puta u glavnoj ulozi bio je Natanijel Braun, kog je Vensan Kompani ponovo gurnuo na poziciju 'desetke'.
U prvoj situaciji bek Bajerna je gađao na lepo odloženu loptu Aleksandra Pavlovića, međutim Loris Karijus se istakao, dok se u drugoj on našao u ulozi pakera, prelepo proturio pas za Luisa Dijaza, no ovaj se spetljao i gađao daleko od mete...
Mada je Braun bio jedan od najagilnijih igrača u prvih 45 minuta, Vensan Kompani odlučio je da ga zameni na pauzi. Poslao je na teren Harija Kejna. A pošto ni to nije naročito promenilo sliku u nastavku, Belgijanac je pre isteka 60. minuta u igru ubacio i Majkla Olisea. Tek tada izgledalo je kao da gosti dodaju gas.
Šalke se susreo s mnogo većim izazovom, obruč oko Karijusovog gola počeo je das se steže, ali opet su izostale prilike iz kategorije 'stoprocentnih'. Puno su Bavarci petljali pred golom, uvek imali pas viška, što je olakšalo domaćinima da se odbrane.
Završio je Bajern meč sa 83% odsto poseda lopta, 15 šuteva i preko 900 dodavanja, ali ne i s golom u mreži rivala. Tako se dogodilo prvi put posle dve i po godine da ekipa iz Minhena ne postigne pogodak u Bundesligi...
Najbolje prilike da to spreče u drugom poluvremenu imali su Luis Dijaz, Majkl Olise, Konrad Lajmer i Hari Kejn. Ta odbrana Kejnovog projektila u 87. minutu možda i najlepši detalj susreta.
BUNDESLIGA – 2. KOLO
Petak
Štutgart - Keln 4:1 (1:0)
/El Kanus 39, Promel 60, Demirović 75, Vagnoman 90 - Hendriks 81ag/
Subota
Borusija Menhengladbah - Elverzberg 3:4 (2:1)
/Bolin 12, 44, Skeli 56 - Mokva 29, Kratenmaher 66, 90+2, Kajdel 80/
Bajer Leverkuzen - Union Berlin 4:0 (2:0)
/E. Fernandez 1, Medina 28, Šik 48, Maza 66/
Hofenhajm - Borusija Dortmund 2:3 (1:0)
/Avdulahu 45, Lemperle 54 - Girasi 61, Fabio Silva 66, Hajdari 86ag/
Paderborn - Frajburg 0:1 (0:1)
/Egeštajn 26/
Verder Bremen - RB Lajpcig 3:1 (1:0)
/Dinkči 4, Filkrug 68, Gril 80 - Baku 90+5/
Šalke - Bajern Minhen 0:0
Nedelja
15.30: (2,90) Hamburger (3,45) Majnc (2,40)
17.30: (2,00) Ajntraht Frankfurt (3,60) Augzburg (3,60)
***Kvote su podložne promenama