Tiknizjan: Pred nama je mnogo posla, uz božju volju igraćemo Ligu šampiona
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 11:52
Bek Crvene zvezde pomešanih osećanja posle poraza od Zenita (1:3) u prijateljskoj utakmici u Sankt Peterburgu
Bez obzira na to što je Crvena zvezda izgubila od Zenita (1:3) u generalnoj probi pred početak nove sezone, bek srpskog šampiona Nair Tiknizjan je imao razloga za zadovoljstvo. Najviše zbog činjenice da se nakratko vratio u rodni Sankt Peterburg, tako da je jermenski reprezentativac stigao i da obiđe porodicu.
Naravno, iako je utakmica bila prijateljskog karaktera, Tiknizjan kao ni njegovi saigrači ne mogu baš da budu zadovoljni ishodom i time kako su izgledali na terenu. Moraće mnogo toga da se popravi do petka i prvenstvenog meča sa Mačvom, jer crveno-beli kvalifikacije za Ligu šampiona kreću već kroz nedelju dana.
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Naravno, Larn ili Tre Fjori (prvak Severne Irske kod kuće brani prednost od 1:0) nisu na nivou Zenita, ali svakako izabranike Dejana Stankovića čekaju veliki izazovi do kraja leta. Tu su, odmah iza ugla.
“S obzirom na to da mi je to rodni grad, uvek sam srećan kada se vratim ovde. Naravno, da je rezultat bio malo bolji, čitavo iskustvo bi bilo mnogo prijatnije. Najvaćnije je što sam imao priliku da vidim svoju porodicu i igram na fantastičnom stadionu protiv dobrog tima. Jasno je da je pred nama još mnogo posla. Predstoje nam kvalifikacije za Ligu šampiona. Uradićemo sve da budemo uspešni u njima. Uz božju volju, uspećemo”, poručio je Tiknizjan.
Podsetimo, Jermen je u nedelju odigrao svih 90 minuta i bio je jedan od boljih igrača Zvezde. U saradnji sa Mirkom Ivanićem kreirao je nekoliko opasnih situacija ispred gola ruskog prvaka.
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