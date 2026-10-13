Kraj neizvesnosti: Dani Karvahal zvanično u Hetafeu, za 10 puta manju platu

Postojala je neizvesnost oko ovog posla zbog visoke plate koju je Karvahal imao u Realu (10.000.000 evra neto), a kojoj Hetafe nije mogao da priđe ni blizu. Navodno je dogovor bio postugnut za "samo" 400.000 evra, međutim po kriterijumima finansijske komisije Primere, kojima se sprečava izbegavanje poreza tako što klubovi igračima daju "novac na ruke", plata bivšeg reprezentativca trebalo bi da iznosi oko 2.500.000 evra, imajući u vidu njegova godišnja primanja prethodnih sezona u Real Madridu.

Marka, međutim, piše da je predsednik Hetafea Anhel Tores uspeo da ubedi čelnike Primere da neće biti kršenja finansijskih pravila i da dogovori Karvahalovu platu na 1.000.000 evra.

Bojazan je postojala i zbog zdravstvenog stanja igrača koji će 11. januara 2027. napuniti 35 godina, a koji je prethodnih sezona imao dosta problema sa povredama. Lekarski pregledi su, ipak, uspešno obavljeni, a u potom je i pronađeno rešenje za platu, tako da je Dani Karvahal od danas fudbaler Hetafea.

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Iskusni bek bi u novom klubu mogao da ima nešto drugačiju ulogu nego u Realu, odnosno da igra na poziciji desnog štopera u formaciji sa trojicom igrača u poslednjoj liniji, koju praktikuje Hose Bordalas.

Svakako će Karvahalov dolazak biti od ogromnog značaja za trenutno četrnaestoplasirani tim Primere, sa osam bodova iz osam utakmica. A, moguće je i da on ne bude jedini Dani koji će ove jeseni pojačati Hetafe, pošto se prethodnih dana pojavila informacija da klub iz Madrida želi još jednog slobodnog veterana - Danija Pareha. Njegova plata u Viljarealu, za koji je igrao od 2020, bila je daleko manja nego Karvahalova u Realu, pa finansijski disciplinci ne bi trebalo da prave problem oko ovog posla.

Hetafe će u četvrtak u Rumuniji startovati u Ligi konferencije protiv Univerzitatee iz Krajove, a prilika da vidimo Karvahalov debi biće 19. oktrobra protiv Rajo Valjekana.