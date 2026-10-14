Krunić: Liga konferencije nam nije bila cilj

(Od izveštača Mozzart Sporta iz Lugana)

Ima Crvena zvezda velike kadrovske probleme, neki su izazvani odlukama Alberta Rijere, ali dobra vest je što će se u startnu postavu vratiti Rade Krunić. Od 5. marta jedan od najboljih igrača srpskog šampiona nije bio u stroju, ali sutra će biti jedan od razloga za optimizam. Jer njegov uticaj na igru crveno-belih je ogroman.

"Ja sam spreman. Šef će odlučiti koliko ću igrati i koliko ću biti od pomoći. Spreman sam, iskoristio sam pauzu da se vratim u punu formu. Važnost utakmice će me nositi da pružim maksimum", rekao je Krunić.