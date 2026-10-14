Krunić: Liga konferencije nam nije bila cilj

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Vreme čitanja: 1min | sre. 14.10.26. | 19:29
"Mоžemo mnogo da postignemo", kaže iskusni vezista
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Lugana)
Ima Crvena zvezda velike kadrovske probleme, neki su izazvani odlukama Alberta Rijere, ali dobra vest je što će se u startnu postavu vratiti Rade Krunić. Od 5. marta jedan od najboljih igrača srpskog šampiona nije bio u stroju, ali sutra će biti jedan od razloga za optimizam. Jer njegov uticaj na igru crveno-belih je ogroman.
"Ja sam spreman. Šef će odlučiti koliko ću igrati i koliko ću biti od pomoći. Spreman sam, iskoristio sam pauzu da se vratim u punu formu. Važnost utakmice će me nositi da pružim maksimum", rekao je Krunić.
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Ima nekadašnji reprezentativac Bosne I Hercegovine iskustva u Ligi Konferencije, ali samo u nokaut fazi. To je primarni cilj crveno-belih.
"Ne sećam se da sam igrao Ligu konferencije, samo plej-of. Zanimljivo takmičenje. Nije nam predstavljalo cilj, ali mislim da možemo dosta da postignemo. Voleli bismo da smo kompletni. Mi smo Zvezda i to ne može da bude alibi".
Potom je dodao...
"Sigurno će biti jak tempo, biće važan početak utakmice, očekujem dobru igru jer smo imali dovoljno vremena da se pripremimo. Želimo da prenesemo šefove ideje na teren. Ne želim da pričam o njihovom stilu fudbala. Direktni su”.
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