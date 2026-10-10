Portugal suspendovao nacionalno božanstvo, protiv Ronalda pokrenut disciplinski postupak

Ono što je pre samo nekoliko dana delovalo kao nezamisliv scenario, sada je dobilo i zvaničnu potvrdu. Kristijano Ronaldo privremeno je suspendovan odlukom Fudbalskog saveza Portugala, koji je protiv jednog od najvećih fudbalera svih vremena pokrenuo disciplinski postupak zbog samovoljnog napuštanja reprezentativnog kampa.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, postupak je pokrenut odlukom nadležnog disciplinskog organa od 9. oktobra 2026. godine, a odnosi se na događaje prijavljene dva dana ranije.

"Pokrenut je disciplinski postupak protiv Kristijana Ronalda, na osnovu odluke Neprofesionalnog odeljenja od 9. oktobra 2026. godine, sa ciljem utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti za događaje prijavljene 7. oktobra“, navodi se u saopštenju portugalskog saveza. Međutim, mnogo veću pažnju izazvao je drugi deo zvaničnog dokumenta, kojim je potvrđeno da Ronaldo, barem do daljeg, neće moći da nastupa za nacionalni tim.

"Ne dovodeći u pitanje automatsku preventivnu suspenziju koja je bila na snazi do donošenja ove odluke, određena je i neautomatska preventivna suspenzija igrača, a postupku je dodeljen hitan karakter.“ To praktično znači da je portugalski as trenutno udaljen iz reprezentativnih aktivnosti, dok se čeka konačna odluka disciplinskih organa. Važno je naglasiti da se zasad radi o privremenoj, preventivnoj suspenziji, a ne o konačno izrečenoj kazni. Čitav slučaj predstavlja nastavak sukoba koji je prethodnih dana ozbiljno uzdrmao portugalski fudbal. Ronaldo je odlučio da napusti reprezentativni kamp posle nesuglasica sa selektorom Žoržom Žezusom, a u središtu spora našao se odnos dvojice velikih autoriteta portugalskog fudbala.

Prema ranijim informacijama portugalskih medija, nesporazumu je prethodila konferencija za novinare na kojoj je Žezus trebalo da se osvrne na više spornih pitanja. Navodno je postojao dogovor o temama koje će selektor obraditi, ali Ronaldo nije bio zadovoljan njegovim obraćanjem, posebno zbog izostanka izvinjenja koje je očekivao. Žezus je kasnije jasno stavio do znanja da ne smatra da bilo kome duguje izvinjenje, čime je dodatno produbljen jaz između selektora i najpoznatijeg portugalskog fudbalera. U međuvremenu, Ronaldo se i sam javno izvinio zbog napuštanja reprezentativnog kampa. Štaviše, u svom obraćanju sugerisao je da bi zbog takvog postupka trebalo da snosi odgovarajuće posledice, čime je praktično prihvatio mogućnost disciplinskog kažnjavanja. Ipak, njegovo izvinjenje nije zaustavilo pokretanje postupka. Portugalski savez odlučio je da slučaj razmotri u skladu sa disciplinskim pravilima, bez obzira na Ronaldov status, zasluge i ogroman značaj za nacionalni tim.