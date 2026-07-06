Martinez krije karte od Španaca: Smatrao bih nas lošom ekipom da imamo samo jednu opciju
Vreme čitanja: 3min | pon. 06.07.26. | 14:59
Kristijano Ronaldo sam ili u tandemu sa Gonsalom Ramosom – kako će napad Portugalaca izgledati u derbiju osmine finala Mundijala u Arlingtonu (ponedeljak, 21.00)?
Nije moguće da ne bude spektakl ovog ponedeljka (21.00 čas) u Arlingtonu. Svaki put kada su se u ovom veku sastale Portugalija i Španija gledali smo fenomenalan meč. Bilo je tako 2012. u polufinalu Evropskog prvenstva, kada je Španija prošla dalje posle penala, bilo je i u osmini finala Mundijala 2010. godine, Crvena furija je pobedila sa 1:0 golom Davida Vilje, a ništa manje uzbudljivo nije bilo ni pre 13 meseci u finalu Lige nacija. Tada je Portugalija došla do trofeja na Alijanc areni u Minhenu, Španci su dvaput vodili, Kristijano Ronaldo je golom u 61. minutu doneo produžetke, naposletku i plodonosne penale.
Slično očekujemo i večeras. Aktuelni prvaci Evrope Španci još nisu primili nijedan gol na turniru, ali njihovi protivnici posle dramatične pobede nad Hrvatskom (2:1) u šesnaestini finala pucaju od samopouzdanja.
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Pre tri noći junak Portugalije bio je Gonsalo Ramos, novi napadač Milana koji nijednom još na Mundijalu nije bio starter. Pojedini portugalski mediji poput Abole najavljuju da bi baš on mogao da bude faktor iznenađenja za Špance, da selektor Roberto Martinez promeni formaciju i napadne od početka sa dva špica. Naravno, uz Ramosa bi igrao Ronaldo.
21.00: (4,00) Portugalija (3,70) Španija (2,00)
Uostalom, sam Martinez je indirektno potvrdio da razmišlja o toj opciji. Naravno, sakrio je karte.
“Želimo da pričamo o protivniku, ali i o dobrim momentima u našoj igri. Prvo poluvreme protiv Hrvatske je bilo veoma dobro, ali kada ste superiorni na terenu i primite gol znači da morate da promenite dinamiku. Zato je važno da imate dva napadača, kako biste vršili veći pritisak na protivničke štopere. Onog momenta kada smo mi postigli pogodak postala je drugačija utakmica. Hrvatska je takođe ekipa koja zna da igra sa loptom, zato smo morali opet da korigujemo vezni red. Nismo više mogli da igramo sa manje igrača u njemu”, kazao je Martinez.
Portugalci zasad nisu ostavili preterano dobar utisak, ali tako je bilo i 2016. godine kada su uzeli Evropsko prvenstvo. Dokle god prolaze dalje, zadovoljni su.
“Imamo izuzetno fleksibilne fudbalere, ekipu koja može da napada kroz uigrane akcije sa dva napadača, tri desetke, krilima koja se ubacuju i igračima koji igraju suprotnom nogom u odnosu na stranu. Na tome smo radili tri i po godine. Smatrao bih nas lošim timom kada bismo imali samo jednu napadačku opciju ili taktički pristup. Naša snaga leži u fleksibilnosti i tome što su svi igrači spremni da im se promeni uloga. Na ovom turniru smo već koristili 21 igrača, samo Gonsalo Inasio i Gonsalo Guedeš nisu ulazili u igru, ali i oni su spremni da pomognu”, uverava Martinez.
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OSMINA FINALA SVETSKOG PRVENSTVA
Subota
Kanada - Maroko 0:3
/Unahi 49 i 82, Rahimi 90+8/
Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)
/Embape 70pen/
Nedelja
Brazil - Norveška 1:2 (0:0)
/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/
Ponedeljak
Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)
/Kinjones 42, Himenes pen 69 - Belingem 36, 38, Kejn 60p/
21.00: (4,00) Portugalija (3,70) Španija (2,00)
Utorak
02.00: (2,65) SAD (3,50) Belgija (2,80)
18.00: (1,40) Argentina (4,60) Egipat (9,00)
22.00: (3,50) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,35)
*** kvote su podložne promenama