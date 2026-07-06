Martinez krije karte od Španaca: Smatrao bih nas lošom ekipom da imamo samo jednu opciju

Nije moguće da ne bude spektakl ovog ponedeljka (21.00 čas) u Arlingtonu. Svaki put kada su se u ovom veku sastale Portugalija i Španija gledali smo fenomenalan meč. Bilo je tako 2012. u polufinalu Evropskog prvenstva, kada je Španija prošla dalje posle penala, bilo je i u osmini finala Mundijala 2010. godine, Crvena furija je pobedila sa 1:0 golom Davida Vilje, a ništa manje uzbudljivo nije bilo ni pre 13 meseci u finalu Lige nacija. Tada je Portugalija došla do trofeja na Alijanc areni u Minhenu, Španci su dvaput vodili, Kristijano Ronaldo je golom u 61. minutu doneo produžetke, naposletku i plodonosne penale.

Slično očekujemo i večeras. Aktuelni prvaci Evrope Španci još nisu primili nijedan gol na turniru, ali njihovi protivnici posle dramatične pobede nad Hrvatskom (2:1) u šesnaestini finala pucaju od samopouzdanja.