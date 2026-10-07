Mesi pričao, Argentina plakala: Boleće! Bili smo izuzetna grupa, imao sam ratnike koji daju sve

Vođa je osetio da je došao trenutak i odsvirao kraj. Nije uvek bilo lako, ali kada se podvuče crta, proživeli su Mesi i Argentina čudesno putovanje zajedno. Zato je oproštaj bolan, težak, emotivan i donosi mnogo toga nepoznatog... Za obe strane.

Kolektivne, argentinske suze. Leo Mesi je odigrao poslednji meč u dresu reprezentacije, a nad jednom od najvećih fudbalskih nacija ostala su da lebde pitanja "Šta sad i kako dalje?" Jer Mesi je, naročito u poslednjem kvartalu čudesne karijere, bio apsolutni faktor ujedinjenja, figura za koje je ostatak tima u svakom momentu spreman da se pobije ne bi li zaštitio svog vođu.

Mesi je sinoć pričao, a Monumental plakao... Desetine hiljada ljudi na kultnom argentinskom stadionu i ko zna koliko stotina hiljada, miliona, širom zemlje. "Danas je teško bilo šta reći. Toliko je emocija, toliko misli mi prolazi kroz glavu. Prvo na šta pomislim je moj tata. Sve što mogu da uradim jeste da izrazim zahvalnost, kao što sam to učinio u svom oproštajnom pismu. Bila je velika čast nositi ovaj dres više od 20 godina. Čak i u najtežim trenucima sa kojima smo se suočavali, nikada nisam prestao da se borim, nikada nisam prestao da dajem sve od sebe i nikada nisam prestao da budem tu. To što se neću vratiti predstavljaće veliku bol. Kunem se, želeo bih da se vraćam do kraja života, jer igranje za reprezentaciju Argentine je najlepša stvar koja vam se može desiti. (1,70) Kučnig (3,50) Tampin Rovers (4,80) MR Iako želim da ostanem ovde zauvek, osećam da je sada pravi trenutak. Poslednje Svetsko prvenstvo bilo je izuzetno teško za mene. Sanjali smo da ponovo budemo svetski šampioni, bili smo tako blizu, a istina je da se nije desilo ništa neočekivano. Dali smo sve od sebe; utakmica protiv Engleske bila je neverovatno iscrpljujuća za nas, kako fizički, tako i emotivno. Istina je da smo jedva uspeli. Borili smo se kao i uvek, kao što smo uvek činili u ovom dresu, zajedno sa svim saigračima sa kojima sam ga delio. Ne sumnjajte da je svaki saigrač koji je bio uz mene uvek davao sve od sebe za ovaj dres.

Želim da zahvalim saigračima na vremenu provedenom sa ovom grupom, koja mi je pomogla da ostvarim svoj dečački san – da postanem svetski šampion, šampion Južne Amerike , pobednik Finalisime, šampion u svemu za šta smo se borili. Bila je ogromna čast deliti teren sa njima, kao i biti sa njima van njega. Bio sam spreman da se nadmećem sa bilo kim jer sam znao da pored sebe imam ratnike koji će dati sve od sebe. Mnogo će mi nedostajati igranje ovde. Imao sam sreću da putujem širom zemlje i svuda sam nailazio na ogromnu ljubav i podršku. Veoma sam zahvalan na svemu što sam doživeo. Zahvalan sam što su tokom čitavog tog vremena, gde god da sam išao, stadioni uvek bili puni, bez obzira na utakmicu: Svetsko prvenstvo, Kopa Amerika... Navijači su bili svuda, ulagali su ogroman trud – jer znamo koliko je to teško – a mi smo se svuda osećali kao da igramo kod kuće. Zaista smo to osećali.

Ovde sam doživeo jedan od najsrećnijih dana u karijeri: kada smo ponovo igrali nakon osvajanja Svetskog prvenstva. Nikada neću zaboraviti taj dan. Bilo je prelepo. I danas, kada gledam snimke, obuzmu me emocije. Taj dan će zauvek ostati urezan u moju istoriju, u njihovu, u istoriju moje porodice... Bilo je spektakularno, hvala vam puno. Danas, ponovo ovde, sigurno proživljavam najtužniji dan u karijeri, jer je to dan kada se opraštam od reprezentacije i od svih vas. Nedostajaće mi branjenje boja nacionalnog tima, ali sada ću biti na onoj drugoj strani, sa svima vama, pružajući podršku ovim momcima i svemu što sledi. Uvek ujedinjeni.