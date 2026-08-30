NAJAVA DANA (nedelja, 30. avgust): Igraju Čelsi, Junajted, Zvezda na Ubu, kreće US Open

Na poslednjih osam odmeravanja ova dva rivala u Premijer ligi palo je tri ili više pogodaka (UG 3+). Zanimljivo je da je pritom Brajton postigao najmanje po tri na poslednja tri.

MAN. JUNAJTED – IPSVIČ, 17.30

(Fudbal, Engleska 1) Mančester junajted je ovom rivalu dao najmanje po tri gola na tri od poslednjih pet međusobnih obračuna u svim takmičenjima. Na poslednja tri gostovanja Ipsviča ovom rivalu palo je najviše do dva gola (UG 0-2). REAL M. - MALAGA, 17.30

(Fudbal, Španija 1) Kraljevi su postigli najmanje po dva gola na poslednja četiri obračuna sa ovim rivalom u španskom šampionatu. Oba tima su tresla mreže na četiri od poslednjih pet odmeravanja u Primeri (TGG GG).

KALJARI – INTER, 20.45.

(Fudbal, Italija 1) Na četiri od poslednjih pet ligaških obračuna ova dva rivala palo je tri ili više pogodaka (UG 3+). Inter je pogađao mrežu na poslednjih osam duela sa ovim rivalom u italijanskom šampionatu. AUGZBURG – ŠALKE, 17.30

(Fudbal, Italija 1) Augzburg je dao najmanje po dva gola na četiri od poslednjih šest ligaških obračuna sa Šalkeom. Oba tima su tresla mreže na sedam od poslednjih deset međusobnih obračuna u Bundesligi (TGG GG). FAJENORD - DEN HAG, 14.30

(Fudbal, Holandija 1) Klub iz Haga je očajno otvorio novu sezonu holandskog šampionata zabeleživši sva tri poraza. Teško će do prvog trijumfa, jer igra protiv Fajenorda, i to na njegovom De kojpu gde je slavio samo jednom od poslednjih devet gostovanja tamo u Erediviziji.