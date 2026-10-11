Neđić odlazi, Radnički zove Lalatovića

Kako istovremeno nezvanično saznajemo, pomalo i u nedostatku drugih rešenja, a delom i zato što veruju da je profil trenera koji im je trenutno potreban – da preko noći trgne ekipu, jer naredna utakmica (protiv Radnika u Surdulici) dolazi već za pet dana – na Čairu se kao prvi izbor za novog stratega pominje Nenad Lalatović.

Neđić iz Niša odlazi nakon okruglo šest meseci od postavljenja i 17 utakmica na klupi Radničkog. Prvih sedam, u plej-autu prošle sezone, bilo je kao iz bajke, uz pet poraza, jedan remi i samo jedan poraz, i njemu pripada veliki deo zasluga što je Real sa Nišave sačuvao status superligaša. Očekivanja od nove sezone bila su velika, Radnički je oduševio igrom na premijeri protiv Železničara u Pančevu, ali ipak izgubio. Partije su vremenom bivale sve slabije, bodovni učinak mogao je, istina, da bude i bolji posle nekih mečeva (Nišlije imaju svega osam bodova na pretposlednjem mestu na tabeli), bilo je i povika na sudijske odluke, ali ovo što su Nišlije prikazale na poslednje dve utakmice, iako protiv dva najjača tima u ligi, bilo je dosta loše.

Ne zna se da li su trenutno veći problemi u napadu – samo sedam datih golova, od kojih onaj danas je autogol u poslednjim trenucima odavno rešene utakmice; ili u odbrani – Radnički je posle današnje povrede Uroša Vitasa spao na samo dva štopera, uz vrlo diskutabilan kvalitet nekolicine defanzivaca iz rostera.

Lalatoviću bi ovo potencijalno bio treći mandat na Čairu. Po nekim računicama čak i četvrti, ako bismo u obzir uzeli ono leto 2021. godine, kada je zvanično preuzeo kormilo, odradio najvažnije poslove u prelaznom roku i posle dve nedelje priprema otišao u Saudijsku Arabiju. Prvi je bio istorijski - vicešampionska sezona 2018/19. Drugi daleko manje uspešan, od septembra 2022. do marta 2023. godine. Zanimljivo je da je taj trajao 17 utakmica (baš koliko i ovaj Neđićev) i da se posle toga, a prošle su čak tri i po godine, nekadašnji osvajač Kupa Srbije sa Vojvodinom nigde nije zadržao čak ni toliko dugo.

Čini se da su u Radničkom toga potpuno svesni, ali da im je u ovom momentu preko potrebna šok terapija i bar neki bodovi u narednim kolima, pa koliko traje, da traje... Ali, da li će uopšte i da počne - jer, iz kluba se večeras ne može iščupati nikakva zvanična informacija - pokazaće se vrlo brzo.